 بلعابد: انطلاق تصحيح أوراق “البيام” في 11 جوان  

كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد أن انطلاق عملية تصحيح أوراق امتحان “البيام” ستكون بتاريخ 11 جوان الجاري.

وأكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، من ولاية الطارف أن امتحان شهادة التعليم المتوسط يجري في ظروف تنظيمية “حسنة” عبر كامل التراب الوطني .

وقال بلعابد، في ندوة صحفية نشطها عقب اعطاءه اشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط من متوسطة الشهيد بشاينية محمد الطاهر بالعيون الحدودية بالطارف إن “هذا الامتحان يجري في ظروف تنظيمية حسنة بجميع المراكز عبر التراب الوطني وهذا بفضل التحضير الجيد له الذي شرعت فيه وزارة التربية بمعية الحكومة منذ سنة من أجل توفير كل الوسائل البشرية والمادية والبيداغوجية لإنجاحه”.

وأوضح بلعابد أن عملية التحضير للامتحانات التي “كانت رقمية وبمعدل صفر ورق”، شارك فيها ما يربو عن 140الف إطار وموظف بشكل “دقيق وجدي” لتأمين هذا الامتحان الذي يدوم 3 أيام ابتداء من اليوم الاثنين.

وبخصوص مصير التلاميذ المسرحين من مقاعد الدراسة بعد الرسوب، قال الوزير أن مصيرهم أما التوجيه إلى الحياة المهنية أو إعادة الادماج في مختلف المؤسسات التربوية كاشفا أن السنة الماضية، تم إعادة إدماج 88 بالمائة من التلاميذ المسرحين.

وفي رده عن سؤال حول ظاهرة الغش كشف بلعابد أن نسبة الغش” تراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وقاربت 0 حالة.

انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط

وصباح الاثنين، أعطى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” لأزيد من 800 ألف مترشح من ولاية الطارف.

وأكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، في تصريح صحفي أن امتحانات شهادة التعليم المتوسط انطلقت في ظروف جيدة.

وأضاف بلعابد قائلا: “أرجو أن ترقى نتائج الامتحانات إلى المستوى الذي قدمه الأساتذة خلال السنة الدراسية”.

وفي حديثه عن الدخول المدرسي المقبل قال الوزير بلعابد أنه سيتم تنصيب مناهج جديدة بالابتدائي، كما سيعرف التعليم الابتدائي مستجدات كثيرة واستراتيجية في الدخول المدرسي المقبل.

كما كشف الوزير أن القانون الخاص بقطاع التربية يخضع لإضافات استراتيجية أقرها الرئيس تبون، مشيرا إلى أن الرئيس تبون لم يرض بما قدم لحد الآن بشأن القانون الخاص لقطاع التربية.

وللإشارة يجتاز أزيد من 800 ألف مترشح على المستوى الوطني، وعلى مدار ثلاثة أيام امتحانات شهادة التعليم المتوسط، موزعين على 3040 مركز إجراء .