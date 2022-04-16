بلعمري ضد عودة ديلور إلى صفوف “الخضر”

أبدى اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري موقفا صريحا، من زميله السابق في المنتخب الوطني أندي ديلور، ومَن يقفون خلفه لِإعادته إلى صفوف “الخضر”.

وقال جمال بلعمري في أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “نملك بونجاح وسليماني وبن يطو.. جزائريين لا جدال في ذلك. سليماني الهدّاف التاريخي للمنتخب الوطني. ولكن هناك بعض الناس يجرون خلف مَن قال ذات مرّة: أتوقّف عن تمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري لِمدّة سنة، ثم أعود”. وهو أمر لا يحتاج إلى تفسير، في كون مدافع نادي قطر الرياضي يتحدّث عن أندي ديلور.