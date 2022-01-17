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رياضة

بلعمري يضيّع رسميا مباراة كوت ديفوار

سليم.ع
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بلعمري يضيّع رسميا مباراة كوت ديفوار

يعاني مدافع المنتخب الوطني جمال بلعمري، من تمزق عضلي، سيحرمه رسميا من المشاركة أمام كوت ديفوار، في المباراة الأخيرة من دور مجموعات “كان” الكاميرون.

وحسب مصادر “الشروق نيوز” فإن بلعمري الذي اضطر للخروج في مباراة غينيا الاستوائية، لن يتمكن من اللعب أمام كوت ديفوار، بعد إصابته بتمزق عضلي، وهي الإصابة التي تستدعي العلاج والراحة.

وغادر بلعمري أرضية الميدان في مباراة غينيا الإستوائية، بعدما عجز عن مواصلة اللعب متأثرا بالإصابة، وتم استبداله بمهدي تاهرات.

وتتوفر لدى الناخب الوطني جمال بلماضي، البدائل لتعويض بلعمري، خصوصا في حال جاهزية بدران الذي يعتبر الخيار الأول، بالإضافة إلى توغاي وتاهرات.

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