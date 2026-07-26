بلعيد يرفض البقاء ويقرر خوض تجربة في نادي التعاون السعودي

إدارة شبيبة القبائل تجدد الاتصال بديب وتستهدف بلحوسيني

رفض المدافع الدولي لشبيبة القبائل زين الدين بلعيد، المواصلة بألوان النادي رغم العرض المالي الخيالي الذي عرضته عليه الإدارة مقابل البقاء إلى غاية نهاية عقده في صائفة 2028، حيث يفضل بلعيد خوض تجربة جديدة في البطولة السعودية من بوابة نادي التعاون المحلي، على أن يلتحق بالعاصمة الرياض بحر الأسبوع المقبل لإتمام إجراءات الانتقال إلى نادي التعاون، حيث كشفت بعض المصادر المقربة من بيت “الكناري” عن التحاق اللاعب بالتعاون مقابل عرض مالي ضخم، علما أن خزينة شبيبة القبائل ستنتعش بمبلغ مالي معتبر مقابل مشاركة اللاعب في نهائيات كأس العالم الأخيرة التي جرت في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأمام هذا الوضع، وتمهيدا لرحيل بلعيد، تعاقدت الشبيبة وبشكل رسمي مع المدافع الموريتاني نوح محمد العبد الذي سيدافع عن ألوان النادي لموسمين، قادما من الجيش الملكي المغربي، حيث تعلق عليه الإدارة آمالا كبيرة ليكون خير بديل لبلعيد على مستوى المحور.

يحدث هذا في الوقت الذي جددت فيه إدارة الشبيبة الاتصال بصانع ألعاب شباب قسنطينة ابراهيم ديب في الساعات الأخيرة، مقدمة له عرضا ماليا مغريا مقابل الاستفادة من خدماته بداية من الموسم الجديد، رغم معاناته من إصابة على مستوى العضلة المقربة، حيث تشير آخر الأخبار إلى أن ديب يكون قد قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، رغم بداية التربص الإعدادي السنوي للتشكيلة القسنطينية في حمام بورقيبة في تونس، كذلك الأمر بالنسبة لمهاجم شباب بلوزداد ايهاب بلحوسين الذي دخل دائرة اهتمامات الشبيبة تحسبا للموسم الجديد، خصوصا وأن الطاقم الفني الجديد الذي يقوده كريم بلحوسين يسعى لتدعيم القاطرة الأمامية ومن ثمة خلق المنافسة مع أيمن محيوص.

جدير بذكره، أن الشبيبة التي تواصل التحضيرات الأولية في مدينة تيزي وزو، التي انطلقت قبل 15 يوميا تحت إشراف المدرب الجديد كريم بلحوسين، وستكون على موعد مع تربص قادم في سلوفينيا بداية من الأسبوع المقبل، إذ يفضل الطاقم الفني التريث إلى غاية الفصل في كل الصفقات بهدف السفر بتعداد مكتمل لخوض تربص يعلق عليه المدرب بلحوسين وكذا كل محبي شبيبة القبائل آمالا كبيرة لإنجاح الموسم الجديد بهدف العودة إلى الواجهة من جديد.