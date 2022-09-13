بلقاسم حوّام… 15 عاما من المهنية والنزاهة

يتواجد في الحبس منذ 7 أيّام

بلقاسم حوّام، ابن بار بوالدته إلى أبعد الحدود.. مخلص وفيّ لزوجته.. حنون عطوف على أولاده، آدم وأرسلان وعدنان.. سند أخواته وإخوته على مصاعب الحياة.. صحفي مقتدر نزيه، بمسار مهني ناصع البياض، زميل داعم للجميع.. كشّاف، خلوق، قائد لا يشق له غبار..

عرف الزميل بلقاسم حوّام، منذ التحاقه بجريدة “الشروق” في أكتوبر 2007، بمهنيته العالية وتحريه الصدق والمصداقية في المواضيع التي ينجزها، ولطالما حرص على تناول القضايا التي تخدم الصالح العام وتعالج هموم ومشاكل المواطن البسيط، وكان في كل مرّة ينجز مقالات صحفية إخبارية يحكّم الضمير المهني والإنساني لإنصاف كل مظلوم ودعم كل محتاج، ويعزّز ذلك بالتواصل مع الطرف الآخر لمنحه الفرصة في توضيح المسألة.. كما أنه كان دوما ينطلق في عمله من مبدإ تنوير السلطات العليا في البلاد، بما يحدث في مختلف المجالات، على اعتبار أنّ الصحافة تعد الوسيط وهمزة الوصل بين السّلطة والمواطن، وهي أيضا صوت من لا صوت له.



ويشهد جميع من تعامل مع الصحفي بلقاسم من زملاء في مهنة الإعلام أو جمعيات أو هيئات وتنظيمات وحتى شخصيات وطنية فاعلة على مهنيته واحترافيته ونزاهته التي زانتها أخلاقه وهدوؤه وتواضعه وحكمته في تسيير المواقف.

وعمل الزميل بلقاسم حوّام، طيلة مساره المهني الممتد على مدار 15 عاما، في العديد من المناصب، حيث بدأ متربصا بجريدة “الشروق”، مباشرة عقب تخرجه من الجامعة ثم عيّن فيها صحفيا ثم تقلّد مسؤولية رئاسة قسم المجتمع ومكلفا بإدارة ندوات “الشروق”، حيث أشرف على العديد منها، في إطار ما عرف بسلسلة “فوروم الشروق”.. استضاف خلالها شخصيات وتنظيمات، وسيّر فيها النقاش والحوار، بطريقة راقية، وتحكم كبير، وكان عادلا في تقسيم الوقت على الضيوف، وعمل أيضا في القسم الوطني وكان له السبق الصحفي في العديد من الأخبار والمواضيع الهادفة التي حركت السلطات ونبّهتها إلى جوانب خفيّة.

وأشرف الزميل بلقاسم حوّام على تأطير وتكوين العديد من المتربصين من طلبة الإعلام أو المتخرجين الجدد، فرغم انشغاله بالبحث عن المعلومة، إلا أنّه منح من وقته الكثير في سبيل مهنة المتاعب وتقديم خلاصة تجربته المهنية الميدانية، وكان حريصا على التكوين المهني الاحترافي رغم كل الصعوبات التي قد تعترض الصحفي أثناء تأدية مهامه.

ونظرا إلى السمعة الطيبة التي يحظى بها الزميل بلقاسم حوّام وسط زملائه وفي المجال الإعلامي، فقد تفاجأ الجميع بحبسه على إثر موضوع حرره عن تصدير التمور، معبّرين عن تضامنهم ودعمهم لصحافي نزيه لم يلطّخ قلمه طوال مشواره المهني، مطالبين بالإفراج عنه، مناشدين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التدخل لإنصاف صحفي شاب، حرّكه حب الوطن وغيرته على سمعته ومصلحته..

بلقاسم حوام صحفي محترف وليس تاجرا!



تضع هيئة دفاع الصحفي بلقاسم حوام، كل ثقتها في غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، وتناشد بإسراع جدولة القضية في أقرب جلسة ممكنة، للنظر في أمر إيداعه الحبس.

وقالت هيئة الدفاع، إن بلقاسم حوام، صحفي معتمد من طرف وزارة الإعلام، وليس تاجرا يطبق عليه قانون المضاربة، كما تأسفت ذات الهيئة لتواجد الزميل بلقاسم لليلة السادسة في سجن الحراش، بعيدا عن أولاده الثلاثة، ووالدته المريضة الطاعنة في السن، التي لا تعلم إلى حد الساعة بخبر سجنه.

وأكد الأستاذ إبراهيم بهلولي، أستاذ الحقوق في كلية بن عكنون، أن هيئة الدفاع تثق في العدالة، وتأمل في أن يتم الاستعجال بتحديد موعد جلسة غرفة الاتهام، وإطلاق سراح الصحفي الخلوق بلقاسم حوام. وأوضح بهلولي أن التحقيق متواصل من طرف قاضي الغرفة الثالثة لدى محكمة حسين داي، في انتظار استدعاء أطراف أخرى.

ويرى أستاذ القانون ابراهيم بهلولي، بأن صحفي جريدة “الشروق”، بلقاسم حوام، يملك الكثير من الضمانات التي تدعم أمر إخراجه من السجن ووضعه تحت الرقابة القضائية، أهمها أنه صحفي لدى مؤسسة إعلامية معروفة، إضافة إلى أن أمر إيداعه سجن الحراش، يعتبر قانونا، إجراء استثنائيا، من ناحية الدستور وقانون الإعلام.

من جانبه، قال المحامي حسان براهمي، إن القانون الأنسب لتطبيقه على بلقاسم حوام هو قانون الإعلام الذي ينص على عدم إخضاع الصحفيين لأي عقوبة سالبة للحرية، وطالب بشدة، بمقاضاة صحفي “الشروق”، بهذا القانون ساري المفعول، وليس بقانوني العقوبات والمضاربة غير المشروعة التي تتعلق بالتجار، لا بصحفي محترم مثل حوام.

وناشد براهمي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باعتباره القاضي الأول في البلاد، من أجل تفعيل آليات حماية الصحفيين، المنصوص عليها في المادة 54 من الدستور.

كما جدد براهمي التماس هيئة الدفاع الإسراع في جدولة قضية الزميل بلقاسم حوام، للنظر في أمر وضعه سجن الحراش، من طرف غرفة الاتهام، وإطلاق سراحه، معتبرا أن بقاءه، لليلة السادسة في السجن، مخالف للدستور.

وبحسب هيئة الدفاع، فإن أمر إيداع الزميل بلقاسم حوام رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش، كان بناء على طلب افتتاحي من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، جراء شكوى لوزارة التجارة عن تهمة “القذف ونشر معلومات كاذبة عمدا من أجل المساس بالنظام العام.”

وتم عرض بلقاسم حوام كمتهم على قاضي التحقيق، لمتابعته عن جنحة “النشر والترويج العمدي لأخبار كاذبة أو مغلوطة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام”، بحسب المادة 196 مكرر من قانون العقوبات، وجنحة “الترويج لأخبار كاذبة أو معرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق”، بحسب المادة 2 الفقرة 2 والمادة 12 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.

وأوضح المحامي ابراهيم بهلولي، كأحد أعضاء هيئة الدفاع، أن الصحفي بلقاسم حوام كان قد رفض يوم الخميس 8 سبتمبر الجاري، سماعه أمام قاضي التحقيق دون الدفاع، فتم تحويله إلى المؤسسة العقابية بناء على أمر إيداعه السجن من طرف وكيل الجمهورية، وتأجيل التحقيق معه إلى يوم 12 من نفس الشهر.

عريضة لمئات الإعلاميين تضامنا مع الصحفي بلقاسم حوام



وقّع إعلاميون جزائريون عريضة يعبّرون فيها عن رفضهم لإيداع صحفي جريدة “الشروق اليومي”، بلقاسم حوام، الحبس الموقت، بسبب مقال صحفي. واعتبر الإعلاميون الموقّعون على العريضة أن حبس الصحفي حوام، يتنافى مع الدستور ومع قوانين الجمهورية التي تكفل حرية التعبير والحق في ممارسة الصحافة.

وتوجّهت العريضة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بصفته القاضي الأول في البلاد، بنداء لإطلاق سراح الصحفي. وجاء في نصّ العريضة أنّ “حبس صحفي بسبب مقال خبري، يشوّش على صورة الجزائر في الخارج. خاصة في ظل الظروف الرّاهنة، وما تفرضه من تحديات على بلادنا التي تتهيأ لاحتضان القمة العربية”.

وأضافت: “إنّ الزّميل بلقاسم حوام لم يقم إلّا بواجبه في تنوير الرّأي العام، وتنبيه السّلطات إلى ضرورة اتّخاذ الإجراءات اللّازمة لحماية المنتج الوطني. وذلك لأجل هدف أسمى هو الحفاظ على سمعة الصّادرات الجزائرية خارج المحروقات”.

كما دعا الموقّعون، في ختام العريضة، إلى تنظيم وقفة تضامنية مع الصحفي بلقاسم حوام، بدار الصّحافة عبد القادر سفير في القبة، اليوم الأربعاء 14 سبتمبر، عند الساعة 11:00 صباحا.

قائمة الموقعين:

منير ركاب / صحفي (الجزائر)

رشيد ولد بوسيافة / صحفي (الجزائر)

عبد الحميد عثماني / صحفي (الجزائر)

نوارة باشوش / صحفية (الجزائر)

كريمة خلاص / صحفية (الجزائر)

عثمان لحياني / صحفي (الجزائر)

زهية منصر / صحفية (الجزائر)

أسماء بهلولي / صحفية (الجزائر)

أحمد عليوة / صحفي (الجزائر)

عبد السلام سكية / صحفي (الجزائر)

نادية سليماني / صحفية (الجزائر)

حورية بلوشراني / صحفية (الجزائر)

حسان حويشة / صحفي (الجزائر)

فؤاد عبد العزيز / صحفي (الجزائر)

جعفر سعادة / مصور صحفي (الجزائر)

إيمان كيموش / صحفية (الجزائر)

نشيدة قوادري / صحفية (الجزائر)

وهيبة سليماني / صحفية (الجزائر)

نسيم لكحل / صحفي(الجزائر)

ابراهيم فخار / صحفي

سليم قحاف / منسق تحرير

محمد مسلم / صحفي

محمد بلعاليا / صحفي

زهية رافع / صحفية

فريدة حمدي / صحفية

عبد الناصر بن عيسى / صحفي

عبد الهادي عقون / تقني في الإخراج

عصام بن منية / صحافي

طارق مامن / صحفي

طاهر حليسي / صحفي

عبد الرحمان محامدية / مراسل صحفي

نسيم عليوة / مراسل صحفي

بلقاسم دريد / مراسل صحفي

صالح بوشليق / مراسل صحفي

زبيدة بودماغ / مراسل صحفي

سعاد كحيلي / مراسلة صحفية

نادية طلحي / صحفية

بلقاسم دريد / مراسل صحفي

صالح بوشليق / مراسل صحفي

سعاد كحيلي / مراسلة صحفية

زبيدة بودماغ / مراسلة صحفية

عبد الرحمان محامدية / مراسل صحفي

توفيق عمارة / صحفي

لعمارة طاكبو / صحفي

سمير حمزة / صحفي

ياسين معلومي / صحفي

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عمار شريتي / صحفي

علي بوخلف / صحفي

دريس سليم / صحفي

عدلان مدي / صحفي

نور الدين ختال / صحفي

كريم عيمر / صحفي

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حكيم عزي / صحفي

إلهام بوثلجي / صحفية

معمر قاني / صحفي

نذير توميات / صحفي

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سمير خروبي / صحفي

حسان واعلي / صحفي

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شريف داودي / صحفي

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نسيمة أوهاب / صحفية

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رانية مختاري / صحفية

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الشريف داودي / صحفي

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فريد بلوناس / صحفي

محمد زاوي / صحفي

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عبد الغني داداش / صحفي

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