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رياضة

بلقبلة ينال جائزة أحسن لاعب

علي بهلولي
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بلقبلة ينال جائزة أحسن لاعب

حاز الدولي الجزائري هاريس بلقبلة، الخميس، الجائزة الفخرية لِأحسن لاعب في فريق براست الفرنسي خلال فترة شهر مارس الماضي.

ونال متوسط الميدان هاريس بلقبلة نسبة 42% من أصوات الجمهور، وتموقع ثانيا زميله حارس المرمى ماركو بيزو بِنسبة 38%، وشغل الرّتبة الثالثة المهاجم فرانك هونورا بِنسبة 18%. كما جاء في بيان نشرته إدارة نادي براست الفرنسي.

وخاض هاريس بلقبلة كامل أطوار مقابلات فريقه براست في مارس الماضي، وعددها ثلاث مواجهات، بِرسم منافسة البطولة الفرنسية.

ويرتبط هاريس بلقبلة (28 سنة) مع نادي براست الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

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