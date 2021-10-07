بلماضي عن “لاغا”: هذا شاب عفيف وشجاع أدار ظهره لِإغراء فرنسا

يانيس لاغا (بِاللّباس الأبيض) مع أشبال الجزائر في جانفي الماضي

امتدح الناخب الوطني جمال بلماضي اللاعب الجزائري الفتي والواعد والمغترب يانيس لاغا، في مؤتمر صحفي نشّطه بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، الخميس.

ووصف بلماضي اللاعب يانيس لاغا (17 سنة) بـ “الشجاع”، بعدما قرّر ارتداء زيّ المنتخب الوطني الجزائري لِفئة أقلّ من 18 سنة، بدلا من نظيره الفرنسي، البلد الأوروبي حيث أبصر النور وتكوّن رياضيا.

وأضاف الناخب الوطني أن ما أقدم عليه مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي للأواسط، سابقة في تاريخ اللاعبين الجزائريين المغتربين. وأوضح بلماضي أن يانيس لاغا استلم دعوة مدرب منتخب فرنسا للفئات الصغرى ورفضها، كما لم ينتظر حتى يتقدّم به العمر، ثم يصيح فوق الأسطح بِأنه يرغب في تمثيل ألوان الجزائر.

ودعا بلماضي الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى الاعتناء بِاللاعب يانيس لاغا، كما وجّه الطلب ذاته إلى المسؤول الفني الأوّل عن المنتخب الوطني لِفئة أقلّ من 18 سنة. خاصة وأن هذا المهاجم يحوز قدرات فنية جديرة بِالتثمين.

واختتم جمال بلماضي يقول إنه يأمل أن يُوفّق يانيس لاغا في مشواره مع المنتخبات الوطنية الجزائرية (مختلف الفئات)، وأيضا الذهاب بعيدا في احترافه على مستوى الأندية.