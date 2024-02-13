“بلماضي قدّم الكثير وعلى المدرب الجديد أن يستثمر في الخزان الفني للمنتخب”

الدولي السابق منصور بوتابوت:

عبّر الدولي الجزائري السابق منصور بوتابوت عن خيبة أمله الكبيرة، عقب المشاركة السلبية لـ”الخضر” في بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي اختتمت فعاليتها بتتويج منظم الدورة كوت ديفوار، مؤكدا أن الخروج من الدور الأول لثاني مرة يعتبر مشوارا سلبيا.

وتحدث مهاجم “الخضر” السابق، لـ”العربي الجديد”، عن المنتخب الجزائري، مبديا رأيه حول العديد من النقاط التي تخص “الخضر”، على غرار رحيل بلماضي، والمدرب المرتقب، بالإضافة إلى ما يحوزه المنتخب الوطني من إمكانيات فنية ولوجيستيكية.

وقال بوتابوت عن الظهور السيء لـ”الخضر”: “أشعر بخيبة أمل واضحة تجاه المنتخب الجزائري وجماهيره، لن أتمكّن من شرح كيفية حدوث ذلك لأنني لا أملك تفاصيل داخلية تخص المجموعة وكيف سارت الأمور مع الجهاز الفني، أملي الوحيد أن يستعيد الخضر عافيتهم سريعاً وأظن أننا نملك كل الوسائل والقدرات لتحقيق عودة قوية، خاصة أنه تنتظرنا تصفيات كأس العالم انطلاقاً من شهر جويلية المقبل”.

كما عرج للحديث حول رحيل الناخب الوطني جمال بلماضي عن العارضة الفنية لـ”الخضر”، حيث قال: “إنه قرار رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ويجب احترامه، لكن وجب التذكير، أن جمال بلماضي كان المدرب المثالي لمنتخب الجزائر وقدّم كل شيء لبلده وفريقه، أرفع له القبعة لأنه ليس من السهل أن تكون مدرباً لبلد مثل الجزائر”.

وعن المدرب الذي يراه مناسبا لـ”الخضر” في الفترة المقبل، قال بوتابوت: “لا أملك فكرة عن مفاوضات اتحاد الكرة الجزائري مع الأسماء المتداولة، لكن يبقى من غير السهل استبدال جمال بلماضي، يجب ألا نخطئ في الاختيار لأننا نملك جيلاً عظيماً من اللاعبين، لذلك، سنحتاج إلى مدرب حقيقي حتى نتمكّن من العودة بقوة وتجاوز التحدّيات القادمة بنجاح”.