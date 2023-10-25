بلماضي “قلق” عقب مشاركة ماندي على الجهة اليمنى أمام ألافيس

قد يكون حلا جديدا لـ"الخضر" في حال غياب عطال عن "الكان"

قالت مصادر موثوقة لـ “الشروق”، إن إشراك مدرب نادي فياريال الإسباني، خوان خوسي روخو مارتين، لاعبه الدولي الجزائري عيسى ماندي، في منصب مدافع أيمن في مباراة الجولة الماضية من البطولة المحلية أمام ديبورتيفو ألافيس، أقلق كثيرا مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، الذي يسعى لضمان أفضل جاهزية لماندي، بعد ما فصل في منصبه على مستوى محور الدفاع إلى جانب رامي بن سبعيني في التشكيلة الأساسية، تحسبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة، التي ستجرى في كوت ديفوار مطلع شهر جانفي من العام المقبل 2024.

يشار أن مدرب فياريال، خوان خوسي روخو مارتين، كان قد قرّر الاعتماد على الدولي الجزائري ماندي، لأول مرّة منذ انطلاق الموسم على الجهة اليمنى، مغيّرا بذلك منصبه المألوف في محور الدفاع إلى جانب زميله في الفريق ألبيول، غير أن التقني الإسباني في مواجهة الجولة العاشرة من البطولة المحلية “لاليغا” أقحم ماندي في منصب جديد على الجهة اليمنى أمام ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي انتهت بالتعادل هدف في كل شبكة، على ملعب “مادريغال”، علما أن ماندي كان قد شارك في 53 دقيقة من زمن المباراة كلّها قبل أن يستبدل.

وقالت المصادر ذاتها، إن ماندي لم يتقبّل قرار مدربه بإشراكه على الجهة اليمنى، على اعتبار أنه تعوّد على المشاركة في محور الدفاع في المنتخب الوطني وكذا في ناديه الإسباني فياريال، علما أن ماندي لم يلعب في ذات المنصب منذ مدة طويلة، ومنذ كان يدافع عن ألوان نادي ريمس الفرنسي في وقت سابق.

يحدث هذا في الوقت الذي قد يكون اعتماد المدرب الإسباني على ماندي في الجهة اليمنى في صالح المنتخب الوطني قبيل موعد الاستحقاقات المقبلة، خصوصا في حال تعرّض مدافع نادي نيس يوسف عطال إلى العقوبة “الإبعاد” من الفريق في المرحلة المقبلة، ما يعني أن ماندي سيمنح بلماضي حلاّ على الرواق الأيمن في انتظار أن يجد بلماضي من يدافع في المحور إلى جانب رامي بن سبعيني.