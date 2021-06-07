بلماضي: كنتُ أُريد هذا النّوع من المواجهات

قال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي سهرة الأحد، إنه استفاد كثيرا من مواجهة أشباله للضيف المالي.

جاء ذلك في مؤتمر صحف عقده بلماضي، عقب نهاية هذه المباراة الودّية بِملعب البليدة.

وأوضح الناخب الوطني أنه كان يتوقّع أن يجد أشباله صعوبات جمّة أمام مالي، بِسبب ضمّ المنافس فرديات ممتازة، وتعوّده على تقديم العروض الفنية الرّاقية أمام الفرق الإفريقية الكبيرة.

وأضاف بلماضي أن الدرس المالي مفيد جدا لِأشباله، قبل انطلاق تصفيات كأس العالم أواخر أوت المقبل.

ورفض الناخب الوطني الاستخفاف بِالدور الذي قام به ثنائي الوسط رامز زروقي وهشام بوداوي، المرادف لِضعفهما، واستثمار منتخب مالي في هذه الثغرة. وقال إن بوداوي عاد إلى “الخضر” بعد غياب طويل (منذ أكتوبر 2019)، أمّا زروقي فمازال حديث العهد بِبيت المنتخب الوطني، ويحتاج إلى مزيد من الوقت لِتقييمه بِصرامة.

غير أن بلماضي اعترف بِقوة “المخضرم” سفيان فيغولي، والموهوب إسماعيل بن ناصر. وأكّد أن حضورهما كان يُمكن أن يعيق الماليين و”يخنقهم”. وأشار إلى أن غياب فيغولي كان لِأمر تكتيكي (حتى يُجرّب زملاء له)، وأن لاعب فريق قلعة السرايا التركي سيحضر وقائع مواجهة تونس.

وهوّن المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” من خطورة إصابة المدافع يوسف عطال في مواجهة موريتانيا، وصانع الألعاب آدم الوناس في مباراة مالي. وقال إن ما تعرّض له لاعباه لا يدعو إلى القلق. مُشيرا إلى إمكانية مشاركة عطال أساسيا أمام المضيف التونسي، في مباراة ودّية مُبرمجة الجمعة المقبلة.

وعن منتخب “نسور قرطاج”، توقّع بلماضي أن يجتاز تلاميذه مُجدّدا امتحانا صعبا. وفسّر ذلك، بِخبرة المنافس، وتعداده الثري من اللاعبين ذوي التجربة المحترمة والمهاريين.

وفي الطرف المقابل، قال الناخب الوطني المالي محمد ماغاسوبا، إن مواجهة بطل إفريقيا بِميدانه ونجومه، لها ألف فائدة وفائدة لِأشباله.

وأضاف في مؤتمر صحفي نشّطه عقب نهاية المباراة، بأنه وظّف تشكيلا شابا في ظلّ غياب عديد “المخضرمين” لِأسباب مختلفة.

وأردف مدرب “النسور” يقول إن سذاجة لاعبيه حالت دون تحقيق نتيجة أفضل في ملعب البليدة، أمام منافس جزائري امتاز بِواقعيته.

واختم محمد ماغاسوبا تصريحاته يقول إن سقف طموحاته عاليٌّ، ويحلم بِقيادة منتخب مالي إلى نهائيات كأس العالم نسخة قطر 2022.

وكان التموقع ثالثا أفضل نتيجة دولية لِمنتخب مالي أكابر، وذلك في كأس أمم إفريقيا نسختَي 2012 و2013.