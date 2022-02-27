بلماضي: مباراة الكاميرون الأهم في حياتي وملعب جابوما ليس هاجسا

قال إن التأهل للمونديال بمثابة الفرصة الأخيرة للعديد من اللاعبين

وصف الناخب الوطني، جمال بلماضي، مواجهة الكاميرون المزدوجة في الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022 بقطر، بالأهم في حياته ومشواره الكروي، بسبب رغبته القوية في التأهل للمونديال، على اعتبار أن هدف المشاركة في كأس العالم كان دائما المحفّز الأول لدخوله عالم كرة القدم، في حين، بدد المخاوف بخصوص ملعب جابوما الذي يحتضن لقاء الذهاب، وقال إن ذلك لا يشكل أي هاجس لأشباله.

ويجري لقاء الذهاب بين الجزائر والكاميرون في الدور الفاصل المونديالي على ملعب جابوما بمدينة دوالا يوم 25 مارس، في حين إن لقاء الإياب سيجري على ملعب مصطفى تشاكر يوم 29 مارس، وكان إخفاق المنتخب الوطني في كأس إفريقيا الماضية ارتبط بملعب جابوما وأرضيته السيئة، التي كانت حديث العام والخاص في الجزائر لفترة طويلة جدّا.

المشاركة في مونديال قطر أولوية رياض محرز لهذا السبب

وقال بلماضي، أمس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها في مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، ردا على سؤال متعلق بالمواجهة الفاصلة أمام الكاميرون في التصفيات المونديالية: “مباراة الكاميرون أهم مباراة في حياتي”، مضيفا: “أردت القيام بهذا العمل (لعب كرة القدم والتدريب) من أجل المشاركة في كأس العالم”، ما يبرز الرغبة القوية لمدرب “محاربي الصحراء” في استدراك إخفاق كأس إفريقيا بتحقيق التأهل لكأس العالم، مضيفا: “لحسن الحظ، لدينا فرصة التعويض بعد شهر فقط من خيبة كأس إفريقيا”. وتابع قائد المنتخب الجزائري السابق حديثه بالتأكيد على إدراك اللاعبين جيّدا لأهمية هذا الحدث، وقال: “قد تكون هذه هي المرة الأخيرة لنرى كأس العالم في هذه الصورة (في إشارة إلى إمكانية إجرائها كل سنتين وبنظام تصفيات مغاير وحتى عدد مشاركين أكبر)”، مضيفا: “العديد من اللاعبين يدركون أنهم قد يكونون أمام فرصتهم الأخيرة للمشاركة في كأس العالم”، في إشارة إلى اللاعبين المتقدمين في السن، على غرار وهاب رايس مبولحي وإسلام سليماني وسفيان فيغولي وجمال بلعمري وحتى رياض محرز.

إلى ذلك، أكد بلماضي أن المونديال يعد أولوية لكل اللاعبين، وقال بهذا الخصوص: “كأس العالم ستكون أولوية لكل اللاعبين، وأولهم رياض محرز.. إنه نجم كبير وهو يريد التواجد في كأس العالم لأول مرة”، وأضاف: “بالنسبة إليه، ستكون أول مشاركة فعلية له في كأس العالم (شارك لمدة 45 دقيقة فقط خلال مونديال البرازيل)”، في إشارة إلى أن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي يسعى لترك بصمته في مونديال قطر كقائد للمنتخب الجزائري بعد أن كان لعب أدوارا ثانوية في مونديال 2014، كما أكد بلماضي أن التحضير لمباراة الكاميرون الفاصلة سيرتكز على الجانب الذهني، وقال بهذا الخصوص: “أنا أدرك جيّدا أن التحضير سيرتكز على العامل الذهني، ولقد تحدثت كثيرا مع اللاعبين بهذا الخصوص بعد الإخفاق في كأس إفريقيا”، وأردف: “هدفنا إسعاد الشعب الجزائري بتحقيق التأهل للمونديال”، وأرجع مدرب نادي الدحيل القطري السابق رغبته في احترافه كرة القدم إلى رغبته في التواجد في كأس العالم ليبرز حرصه على التواجد هناك كمدرب، وهو الذي فشل في ذلك كلاعب، وقال بهذا الخصوص: “مارادونا ومونديال المكسيك عام 1986 هما من جعلاني أرغب في احتراف كرة القدم من أجل المشاركة في كأس العالم”.

بلماضي يحدد أسباب اختيار الكاميرون لملعب جابوما

نفى جمال بلماضي أن يكون ملعب جابوما بمدينة دوالا بمثابة الهاجس للاعبيه قبل مواجهة الكاميرون، يوم 25 مارس المقبل، في ذهاب الدور الفاصل، لارتباطه بإخفاق كأس إفريقيا الأخير، وقال: “منتخب الكاميرون تعود على استقبال منافسيه على ملعب ياوندي، لكنهم اختاروا استثناء استقبالنا على ملعب جابوما”، وأضاف: “اختيارهم لهذا الملعب “تطيّر” أكثر من أي شيء آخر، لأنهم ربطوا ذلك بإخفاقنا في كأس إفريقيا وشكوانا من أرضية الملعب”، وأكمل: “فليقولوا ما يريدون.. أرضية ملعب جابوما كانت سيئة للغاية”، وأردف: “أريد فقط اللعب على أرضية جيّدة خلال المباراة المقبلة، وإذا كانت كذلك، فلن يكون هناك أي مشكل أو هاجس”.

من جهة أخرى، رفض بلماضي الكشف عن تفاصيل التحضير لموقعة الكاميرون، خاصة ما تعلق بالتربص المتوقع تنظيمه في غينيا الاستوائية، وقال: “نحن على بعد شهر كامل عن موعد المباراة، وبالنسبة إلى المعسكر الإعدادي، هناك بعض التفاصيل التي وجب التحفظ عليها احتراما لواجب سرّية تحضيراتنا”، وزاد: “لا يمكننا الكشف عن كل خططنا لمنافسينا”، قبل أن يضيف: “في الجزائر فقط نركز على مثل هذه الأخبار والحرص على نشر كل التفاصيل، في وقت يحضّر منافسونا بعيدا عن الأضواء”، وأردف: “لا يمكن أن نكشف كل شيء لمنافسنا”.