بلماضي: نحن نحصد عمل ثلاثة أعوام من التضحيات

أدلى الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي سهرة الجمعة بِانطباعاته، بعد فوز أشباله بِثنائية نظيفة على نظرائهم من المضيف التونسي.

وقال بلماضي إن “الخضر” يقطفون ثمار عمل مُخطّط له ومُنظّم عمره ثلاثة أعوام، في إشارة إلى تحطيم الرّقم القياسي الإفريقي، بِرصيد 27 مباراة دولية بِلا هزيمة.

وأضاف في تصريحات للصحافيين، أنه درس المنافس التونسي جيّدا، وتحديدا مباراته الودّية الأخيرة أمام الزائر الكونغولي، وضبط الخطة التكتيكية المناسبة لِاصطياد “نسور قرطاج”.

وأردف بلماضي يقول إن تلاميذه كان بِإمكانهم إضافة أهداف أخرى في الشوط الثاني من مباراة تونس التحضيرية، لكن قلّة التركيز والإجهاد حالا دون ذلك.

واختتم جمال بلماضي تصريحاته، يقول إن المواجهات التحضيرية الثلاث أمام موريتانيا ومالي وتونس، زوّدته بِعدّة معطيات، وجعلته يستخلص دروسا قيّمة. قبل انطلاق رحلة المونديال، وخوض التصفيات أواخر أوت المقبل.

وفي الطرف المقابل، اعترف الناخب الوطني التونسي منذر الكبير بِقوّة المنافس الجزائري في هذه المباراة الودّية.

وأوضح مدرب “نسور قرطاج” أن أشباله واجهوا منافسا جزائريا مُحكم التنظيم وصعب الاختراق.

وأضاف منذر الكبير يقول أن استفاقة تلاميذه في المرحلة الثانية كانت عقيمة، بِدليل أن الزوّار بقوا مُتفوّقين في النتيجة.

لكن منذر الكبير استطرد، وقال إن مثل هذا النوع من المواجهات القوية امتحان مفيد جدا لِمنتخب تونس، قبل أقلّ من 3 أشهر من انطلاق تصفيات كأس العالم 2022.