بلماضي يصل إلى الجزائر وينشط ندوة صحفية الاثنين

حلّ الناخب الوطني جمال بلماضي، صبيحة السبت بالجزائر، قادما من العاصمة القطرية الدوحة..

ويشرع الناخب الوطني بداية من السبت، في ضبط آخر الأمور، استعدادا لتربص “الخضر” الذي سينطلق هذا الاثنين بالمركز التقني بسيدي موسى.

وكشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، على موقعه الرسمي على شبكة الأنترنيت، أن جمال بلماضي سينشط الاثنين ندوة صحفية، بداية من الساعة الحادية عشرة، بقاعة عمر كزال، بمركز سيدي موسى.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي، قد كشف الجمعة، عن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهتي جيبوتي و بوركينافاسو، يوم 2 سبتمبر و 7 سبتمبر على التوالي، لحساب تصفيات مونديال قطر، وهي القائمة التي لم تحمل أي مفاجآت، وعرفت خروج بعض الأسماء بسبب الإصابة أو نقص المنافسة.