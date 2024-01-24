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رياضة

بلماضي يعلن استقالته بعد الإقصاء من “الكان”

عمر سلامي
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بلماضي يعلن استقالته بعد الإقصاء من “الكان”
ح.م
جمال بلماضي

أعلن الناخب الوطني جمال بلماضي استقالته من تدريب المنتخب الوطني عقب الإقصاء من الدور الأول، في “كان” كوت ديفوار.

وأكد مصدر رسمي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن بلماضي سيرسم استقالته بعد عودة المنتخب إلى أرض الوطن.

وأضاف أن بلماضي الذي يتولى منصبه منذ أوت 2018، حرص على تحية لاعبيه واحدا تلو الآخر، بعد لقاء موريتانيا، وأعلن استقالته للاعبين بغرفة تغيير الملابس عقب الهزيمة.

من جهة أخرى أكدت تقارير إعلامية فرنسية، أن جمال بلماضي أعلن استقالته للاعبين في غرف تغيير الملابس، عقب الهزيمة أمام موريتانيا.

وكشف موقع “أر أم سي” و”أونز مونديال” الفرنسيين، أن بلماضي تكلم مع اللاعبين في غرف تغيير الملابس، وأخبرهم بنهاية مهمته على رأس العارضة الفنية لـ “الخضر”.

وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت مباراة موريتانيا، أجل بلماضي الحديث عن موضوع الاستقالة، والاعتذار للشعب الجزائري، على الإخفاق، إلى غاية العودة إلى الجزائر.

وأقصيّ المنتخب الجزائري على يد موريتانيا، في الجولة الثالثة، بعد الهزيمة بهدف لصفر، ليحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة بنقطتين.

وعجز بلماضي رفقة أشباله عن الظفر بنقطة واحدة في لقاء موريتانيا، والتي كانت ستؤهل المنتخب في المركز الثالث.

وشكل الإقصاء صدمة كبيرة لدى الجماهير الجزائرية، التي كانت تنتظر انتفاضة “الخضر” أمام موريتانيا، إلا أن الأداء في مباراة الحظ الأخير كان بمثابة مهزلة كروية.

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