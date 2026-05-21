بلمهدي يتفقد أحوال الحجاج الجزائريين

تفقد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، أحوال الحجاج الجزائريين بالحرم المكي الشريف، عقب أدائه عمرة القدوم.

وأفادت الوزارة أن الوزير خلال جولته التقى بعدد من الحجاج الجزائريين، حيث استمع إلى انشغالاتهم واطمأن على ظروف إقامتهم وتنقلهم وأداء مناسكهم، مؤكداً حرص السلطات الجزائرية على ضمان أفضل ظروف التكفل بضيوف الرحمن عبر مختلف فروع البعثة الجزائرية للحج.

كما دعا الوزير الحجاج إلى الالتزام بالتوجيهات التنظيمية والإرشادات الصحية، بما يسهم في أداء المناسك في أجواء من السكينة والطمأنينة، مثمنًا في السياق ذاته الجهود المبذولة من طرف أعضاء البعثة الجزائرية للحج في خدمة الحجاج ومرافقتهم بالبقاع المقدسة.