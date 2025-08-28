بلومبرغ: روسيا تتحدّى العقوبات الغربية وترفع إنتاجها من الغاز

كشفت وكالة “بلومبرغ”، اليوم الخميس، عن تمكن السلطات الروسية من إيجاد أساليب جديدة مكنتها من تجاوز جانبٍ من العقوبات الغربية ورفع انتاجها من الغاز الطبيعي المصدّر على الناقلات الى دول آسيا.

وبحسب تقرير الوكالة الأمريكية، فقد ارتفع إنتاج مشروع “أركتيك إل إن جي 2” الخاضع للعقوبات في روسيا إلى مستويات قياسية هذا الشهر، بينما يواصل المرفأ تصدير شحنات تعاني صعوبة في إيجاد مشترين.

وبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي في المنشأة التي تقودها شركة “نوفاتك” حوالي 15 مليون متر مكعب يومياً خلال معظم شهر أوت، وفق شخص مطلع على الأمر.

ومن المرجح أن يكون ذلك أدى أيضاً إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال (جي أن أل)، أي الغاز المبرد لحالة سائلة لتسهيل نقله.

وشهد مشروع “أركتيك إل إن جي 2” زيادة كبيرة في إنتاجه اليومي، خلال يومي 25 و26 أوت، ليتخطى بذلك مستوى 25 مليون متر مكعب بحسب الشخص نفسه الذي طلب عدم الكشف عن هويته لكون المعلومات غير معلنة.

وقد يشير هذا الارتفاع الأخير إلى خطط للاستمرار في تحميل شحنات الغاز الطبيعي المسال. ففي ديسمبر 2023، عند إطلاقها، كانت المنشأة تضخ متوسط 13.7 مليون متر مكعب من الغاز يومياً.