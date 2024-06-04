بلينكن يعرض مبادرة بايدن لوقف الحرب في غزة على الجزائر

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطّاف يوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكن، بخصوص تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

حيث تحادث الوزيران بصفة خاصة، حسب ما ذكره بيان للخارجية، حول “المبادرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، لوقف الأعمال العدائية في القطاع، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية والتحضير لإعادة الإعمار”.

كما بحث الوزيران عطاف وبلينكن كذلك، الشروط الكفيلة باعتماد مجلس الأمن لهذه المبادرة، يضيف ذات البيان.

وقد شدّد الوزير الجزائري من جانبه، على “ضرورة اغتنام الفرص التي تتيحها هذه المبادرة، لتحقيق هدف وقف دائم لإطلاق النار”.

كما أعرب عطاف عن تطلّع الجزائر إلى “وضع حدّ للمحن التي يتكبدها الشعب الفلسطيني في غزة. وأن تشكل المبادرة الأمريكية خطوة نحو تسوية نهائية وعادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.