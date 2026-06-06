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اقتصاد

بمشاركة 25 دولة.. انطلاق الصالون الإفريقي للأعمال لتعزيز التكامل الاقتصادي

الشروق أونلاين
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بمشاركة 25 دولة.. انطلاق الصالون الإفريقي للأعمال لتعزيز التكامل الاقتصادي
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الطبعة الرابعة للصالون الإفريقي للأعمال (SADA 2026)

افتُتحت، اليوم السبت، فعاليات الطبعة الرابعة للصالون الإفريقي للأعمال (SADA 2026) بإشراف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، وبمشاركة واسعة لوفود ومتعاملين اقتصاديين من مختلف الدول الإفريقية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وترقية المبادلات التجارية ودعم مسار التكامل الاقتصادي داخل القارة.

وتتواصل فعاليات هذه التظاهرة الاقتصادية على مدار ثلاثة أيام تحت شعار “بناء شراكات إفريقيا الغد: الابتكار، السيادة الاقتصادية والتكامل القاري”، حيث تشكل منصة للحوار الاقتصادي وتبادل الرؤى حول سبل تطوير التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في مختلف أنحاء إفريقيا.

ويعرف الصالون مشاركة وفود تمثل 25 دولة إفريقية، تضم ممثلين عن المؤسسات والهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين والمنظمات المهنية وغرف التجارة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز التعاون الاقتصادي البيني داخل القارة.

ويتضمن برنامج الطبعة الرابعة سلسلة من لقاءات الأعمال والجلسات النقاشية التي تتناول عدداً من الملفات الاستراتيجية، من بينها التجارة البينية الإفريقية، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتمويل، واللوجستيات، والتصنيع المحلي، والابتكار، وريادة الأعمال، إلى جانب بحث آفاق التنمية الاقتصادية في إفريقيا.

كما يشمل الحدث فضاءات للعرض الاقتصادي والتجاري ولقاءات أعمال مباشرة بين المتعاملين الاقتصاديين، فضلاً عن مساحات للتواصل المؤسساتي تهدف إلى بناء شراكات جديدة وخلق فرص حقيقية للتعاون والاستثمار بما يسهم في دعم الاندماج الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة على مستوى القارة الإفريقية.

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