بنك الجزائر: هذا ما نجنيه من الخروج من القائمة الرمادية لـ”غافي”

اعتراف يعزز الثقة الدولية ويدعم الاستثمار

أكد بنك الجزائر أن اعتراف مجموعة العمل المالي (GAFI/FATF) بالتقدم الذي حققته الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يمثل مكسباً استراتيجيا مهما للاقتصاد الوطني، ويعكس نجاح الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة.

وحسب منشور لبنك الجزائر عبر صفحته المهنية على منصة “لينكد إن”، اطلعت عليه “الشروق”، فإن هذا الاعتراف الدولي يكرّس إنشاء منظومة تنظيمية حديثة وصارمة ومتعددة القطاعات، تم تطويرها تحت إشراف وتنسيق بنك الجزائر، وبمساهمة مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية.

وأوضح البنك أن لجنة التنسيق الوطنية نجحت في توحيد جهود مختلف الفاعلين من أجل مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي الجزائري مع أفضل المعايير الدولية المعمول بها، ما سمح بتعزيز مصداقية المنظومة المالية الوطنية على الصعيد العالمي.

وأشار المنشور إلى أن هذا التقدم سيسهم في منح المؤسسات الاقتصادية الجزائرية رؤية أوضح وثقة أكبر لدى الشركاء الدوليين، الأمر الذي من شأنه تسهيل المبادلات التجارية والمالية وتطوير الشراكات مع المؤسسات والبنوك الأجنبية.

كما اعتبر بنك الجزائر أن هذا الإنجاز يمثل إشارة إيجابية للمستثمرين الدوليين، من خلال تعزيز جاذبية الجزائر كوجهة استثمارية آمنة وموثوقة، وهو ما قد ينعكس على تدفق الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص جديدة للنمو والتشغيل.

وفي السياق ذاته، شدد البنك على أن الاعتراف الصادر عن مجموعة العمل المالي يعزز السيادة المالية للجزائر، ويؤكد أن بيئتها الاقتصادية والمالية أصبحت أكثر شفافية وأمنا وتنافسية وفق المعايير الدولية.

وخلص بنك الجزائر إلى أن هذا المكسب هو ثمرة عمل جماعي وتنسيق مؤسساتي واسع، ويؤشر إلى مرحلة جديدة من تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني ودعم اندماجه في المنظومة المالية العالمية.