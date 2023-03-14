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اقتصاد

بنك الجزائر: 64.63 مليار دولار قيمة احتياطي الصرف في 2023

الشروق أونلاين
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بنك الجزائر: 64.63 مليار دولار قيمة احتياطي الصرف في 2023
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بنك الجزائر

ارتفع احتياطي الصرف الجزائري إلى مستوى 64.63 مليار دولار في بداية سنة 2023 الجارية، حسب ما أوضحه بيان لبنك الجزائر مساء الثلاثاء.

وكانت وسائل إعلام وطنية قد تداولت في وقت سابق من اليوم، أن احتياطي الصرف قد بلغ 52.76 مليار دولار. في حين أن الرقم المذكور يتوقف عند تاريخ 30 ديسمبر 2022.

وأكد بنك الجزائر في بيانه، أن مستوى احتياطي الصرف بالنسبة لسنة 2023، قد وصل إلى 64.63 مليار دولار. مشيرا إلى أن الرقم مرشّح للارتفاع، باعتبار أنه مسجّل في بداية السنة.

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