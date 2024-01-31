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بن جامع: لا يمكن تطبيق تدابير محكمة العدل الدولية حول غزة إلا من خلال وقف إطلاق النار
الجزائر
في اجتماع طارئ لمجلس الأمن

بن جامع: لا يمكن تطبيق تدابير محكمة العدل الدولية حول غزة إلا من خلال وقف إطلاق النار

الشروق أونلاين
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بن جامع: لا يمكن تطبيق تدابير محكمة العدل الدولية حول غزة إلا من خلال وقف إطلاق النار
أرشيف
عمار بن جامع

دعت الجزائر في اجتماع طارئ لمجلس الأمن يوم الأربعاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، تنفيذا لتدابير محكمة العدل الدولية إزاء عدوان الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في القطاع.

وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك عمار بن جامع، في كلمته خلال الاجتماع، إن “قرار محكمة العدل الدولية يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب انتهى دون رجعة”.

قبل أن يؤكد أنه “لا يمكن تطبيق هذه التدابير إلا من خلال وقف إطلاق النار”. داعيا مجلس الأمن لأن “يتخذ فورا كافة التدابير اللازمة لضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية”.

وجاء في كلمة بن جامع:”لا بد من وقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون”. مردفا:”على كل من يعترض على ذلك أن يسائل ضميره ويراجع إنسانيته”.

وتمّ تنظيم هذا الاجتماع بدعوة من الجزائر، لإعطاء صبغة تنفيذية لقرار محكمة العدل الدولية، بشأن الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني في  عدوانه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

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