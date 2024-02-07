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رياضة

بن رحمة يتأهّل دون أن يلعب

علي بهلولي
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بن رحمة يتأهّل دون أن يلعب

تأهّل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة وفريقه الجديد أولمبيك ليون مساء الأربعاء، لِرُبع نهائي كأس فرنسا. لكن دون أن يلعب.

وفاز فريق ليون بِنتيجة (2-1) على نادي ليل، في مباراة تندرج ضمن إطار ثمن نهائي الكأس الفرنسية.

وغاب المهاجم بن رحمة لِعدم استنفاده عقوبة الإيقاف مع فريقه السّابق وست هام الإنجليزي، كما فسّرته إدارة ناديه الجديد ليون. مُشيرة إلى أن الدولي الجزائري يُمكنه المشاركة في المباراة القادمة لِحساب البطولة الفرنسية، أمام فريق مونبلييه الأحد المقبل.

وتألّق اللاعب الجزائري المُغترب ومتوسّط الميدان ريان شرقي، حيث سجّل الهدف الثاني لِفريقه ليون في الدقيقة الـ 47، وصنع الأوّل بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 40.

وفي الطرف المُقابل لدى نادي ليل، شارك متوسّط الميدان نبيل بن طالب وصانع الألعاب آدم الوناس أساسيَين. مع استبدال اللاعب الأوّل في الدقيقة الـ 77.

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