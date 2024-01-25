بن رحمة يتّخذ هذا القرار

اتّخذ اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة قرارا، عشية إسدال ستار سوق الانتقالات الشتوية.

ويرتبط المهاجم بن رحمة (28 سنة) مع نادي وست هام الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وغادر بن رحمة مقرّ السّكن الخاص به، والذي يقع في مقاطعة إسكس الإنجليزية، الأمر الذي يُنبّئ بِرحيل مُحتمل للدولي الجزائري عن نادي وست هام الإنجليزي. علما أن المقاطعة غير بعيدة عن العاصمة لندن، حيث يقع مقرّ الفريق.

وفي أحدث تقرير نشره بِهذا الشّأن الموقع الإنجليزي “كلارت آند هيو”، فإن إدارة نادي “المطارق” مُتحمّسة لِجلب لاعب بديل لِبن رحمة، مُمثّل في اللاعب الغاني الفتيِّ إبراهيم عصمان مهاجم نادي نوردشيلاند الدانماركي.

وأضاف أن مسؤولي نادي وست هام استلموا عرضَين من فريقَي مرسيليا وليون الفرنسيَين، للاستفادة من خدمات بن رحمة، لكن الردّ كان سلبيا. مُوضّحا أن إدارة النادي الإنجليزي تشترط تسريح نهائي لِبن رحمة، بِسعر لا يقلّ عن 20 مليون أورو. بينما اقترح مسؤولو الفريقَين الفرنسيَين صيغة الإعارة حتّى الـ 30 من جوان المقبل، مع إمكانية شراء العقد في الصّيف المقبل.