بن زية يعود إلى تركيا

انتقل اللاعب الدولي الجزائري السابق ياسين بن زية إلى فريق هاتاي سبور، المنتمي إلى بطولة القسم الأوّل التركي.

وسيلعب صانع الألعاب بن زية في فريق هاتاي سبور، مُعارا لِمدّة قصيرة حتى الصيف المقبل. كما ذكرته إدارة نادي ديجون الفرنسي في بيان لها نشرته مساء الثلاثاء.

ويرتبط ياسين بن زية (27 سنة) مع نادي ديجون من القسم الثاني الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

ويُمكن لِبن زية الانتقال بِصفة نهائية إلى نادي هاتاي سبور في الصيف المقبل، إذا قدّم العروض الفنية المأمولة. وفقا للمصدر ذاته.

وبِالمقابل، وصفت إدارة نادي هاتاي سبور التركي في بيان لها، لاعبها الجزائري بن زية بـ “المُتمرّس”، وتمنّت له النجاح في تجربته الجديدة.

وسبق لِبن زية أن لعب في البطولة التركية مع فريق فنربخشة، في موسم 2018-2019.

ويتموقع فريق هاتاي سبور في الرّتبة الـ 8، قبل 14 جولة عن إسدال ستار البطولة التركية.

ويضمّ فريق هاتاي سبور التركي في صفوفه متوسط الميدان الجزائري المغترب مهدي بوجمعة، منذ صيف 2021 وإلى غاية الفصل ذاته من عام 2023.