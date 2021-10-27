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رياضة

بن سبعيني يعود لـ “يجلد” العملاق البافاري

علي بهلولي
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بن سبعيني يعود لـ “يجلد” العملاق البافاري
بن سبعيني يحتفل بِهدف سجّله ضد فريق بايرن ميونيخ (صورة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ)

ترك اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني سهرة الأربعاء بصمة قوية، بعد تأهّل فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ إلى الدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس ألمانيا.

وفاز فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بِخماسية نظيفة على المُنافس نادي بايرن ميونيخ، في إطار الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس ألمانيا.

وسجّل بن سبعيني هدفَي بوروسيا مونشنغلادباخ الثاني والثالث، في الدقيقتَين الـ 15 والـ 21 (الأخير من ركلة جزاء).

وبات المدافع بن سبعيني وقد افتتح عدّاد التهديف بِزيّ فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022. عِلما أن الدولي الجزائري خاض 3 مقابلات فقط أساسيا، بِاحتساب مواجهة العملاق البافاري.

وكرّر بن سبعيني سيناريو الـ 7 من ديسمبر 2019 في البطولة الألمانية، لمّا سجّل ثنائية (2-1) لِمصلحة فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ ضد الزّائر بايرن ميونيخ.

ويحوز بايرن ميونيخ الرّقم القياسي في عدد التتويجات، بِرصيد 20 كأسا ألمانية، يليه ثانيا فريق فيردر بريمن بِستّة تتويجات، مقابل ثلاث كؤوس لِنادي بوروسيا مونشنغلادباخ في وسط اللائحة.

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