بن سلمان: مشروع إعادة توثيق الأحاديث النبوية في مراحله النهائية

تستعدّ السعودية لإطلاق توثيق جديد للحديث النبوي الشريف، تقول إنه سيركّز على إبراز الأحاديث المتواترة. من أجل وضع حدّ للتطرّف تحت غطاء النصوص الدينية غير الثابتة.

وكشف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في حديث لمجلة “أتلانتيك” الأمريكية إنّ مشروع المملكة لإعادة توثيق الحديث النبوي، وصل إلى مراحله النهائية.

وتوقّع بن سلمان أن يتمّ إخراج التوثيق الجديد للحديث النبوي، إلى الجمهور العام في غضون عامين.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. قال بن سلمان في إجابة على سؤال حول مشروعه للاهتمام بالحديث النبوي المتواتر:”هذا هو المصدر الأساسي للانقسام في العالم الإسلامي. بين المسلمين المتطرفين وبقية المسلمين”.

وأضاف :”هنالك عشرات الآلاف من الأحاديث. والغالبية العظمى منها لم تُثبت. ويستخدمها العديد من الناس كوسيلة لتبرير أفعالهم”.

وتابع :”على سبيل المثال، تنظيما القاعدة وداعش يستخدمان الأحاديث النبوية الضعيفة جدًّا، التي لم تثبت صحتها. لإثبات وجهة نظرهم. لذلك علينا التأكد من صحة الأساس. وعندما نستدلّ بأحاديث الرسول علينا أن نكون حذرين جدًّا”.

وأردف ولي العهد السعودي يقول:”نحاول تثقيف العالم الإسلامي حول طريقة استخدام الحديث. وهذا سيُحدث فارقًا كبيرًا، ويحتاج إلى الوقت. ونحن في المراحل النهائية. وأعتقد أنه يُمكننا إخراجها ربما بعد عامين من اليوم”.

وأوضح:”إنه مُجرد توثيق للحديث بالطريقة الصحيحة. لأن الناس عندما يقرؤون كتبًا مختلفة ( حول الحديث النبوي ). لا يمتلكون طريقة التفكير أو المعرفة لربطها، ونحن سندلّهم على ماهو ثابت منها”.