بن طالب لم يحصل بعد على الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات

حالته تتحسن بشكل ملحوظ:

أكدت القائمة الرسمية لفريق ليل الفرنسي غياب اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب للمرة الثانية على التوالي. وكان لاعب الوسط الدفاعي خضع لعملية جراحية عاجلة بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي وصفت بالبسيطة، لكنها أبعدته عن الملاعب حتى الآن، وحرمته من مواجهة باريس أف سي، أول أمس الأحد، في الدوري الفرنسي.

وأوضح موقع “لو بوتي ليلو”، المقرب جدا من نادي الشمال الفرنسي، أن حالة نبيل بن طالب تتحسن بشكل ملحوظ، لكنه لم يحصل بعد على الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات.

وحاول الموقع الفرنسي نفسه طمأنة الجميع بشأن نجم توتنهام السابق، خاصة أن بن طالب أكد شخصيا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن: “كل شيء تحت السيطرة، لا يوجد أي خطر عليه”.

وينتظر الجميع عودة بن طالب للمنافسات الرسمية، خاصة أنه كان في طور تقديم أفضل مستوياته منذ سنوات، وهو ما سمح له بفتح أبواب العودة للمنتخب الجزائري، بعد استبعاده بوصف انضباطي منعه من المشاركة في المرحلة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2025.

تجدر الإشارة إلى أن بن طالب، قبل العملية، تم اختياره ثلاث مرات متتالية كأفضل لاعب في ليل، وفي كل مرة كان ضمن الفريق المثالي للدوري الفرنسي. ومن المنتظر، أن يعود اللاعب البالغ من العمر 31 عاما إلى التدريبات قريبا، كما أكد مدربه برونو جينيسيو قبل أيام.