-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن ناصر يشارك في تحقيق “الشروق” حول اللاعبين المزدوجي الجنسية

عمر سلامي
  • 197
  • 0
بن ناصر يشارك في تحقيق “الشروق” حول اللاعبين المزدوجي الجنسية
أرشيف
اسماعيل بن ناصر

شارك الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، في تحقيق أعدته قناة “الشروق”، حول اللاعبين المزدوجي الجنسية.

ويسلط برنامج “لا كازا ديال سبور”، على قناة “الشروق”، الضوء على ملف اللاعبين المزدوجي الجنسية، وقانون الباهاماس، الذي استفاد من خلاله المنتخب الجزائري من عدة لاعبين.

وكان بن ناصر، من بين العناصر التي سلط عليها الضوء في التحقيق، حيث قال في تصريحاته أن اختيار الجزائر كان اختيار القلب، لأن مشوار اللاعب قصير.

وتناول التحقيق، الذي يبث سهرة الخميس، بداية من الساعة العاشرة، ملف اللاعبين المزدوجي الجنسية، وتأثير قانون الباهاماس، بشكل معمق، من خلال تصريحات لتقنيين ولاعبين، بالإضافة إلى رئيس “الفاف” السابق، محمد روراوة، مقترح قانون “الباهاماس”.

واستفاد المنتخب الجزائري بمقتضى قانون “الباهاماس” الرياضي، من عدة لاعبين سبق لهم حمل الوان منتخبات أخرى في الفئات الصغرى، على غرار عنتر يحي، ومراد مغني، فيغولي، بن ناصر وغيرهم”.

مقالات ذات صلة
“وفاق سطيف سيكون أقوى في مرحلة الإياب”

“وفاق سطيف سيكون أقوى في مرحلة الإياب”

أشبال بوقرة يقتربون من حلم التتويج بـ”الشان”

أشبال بوقرة يقتربون من حلم التتويج بـ”الشان”

بِالفيديو: المولودية تنتدب أحد نجوم “شان” 2023

بِالفيديو: المولودية تنتدب أحد نجوم “شان” 2023

هذا هو المُنافس المُقبل للمنتخب المحلّي الجزائري بِالتفصيل

هذا هو المُنافس المُقبل للمنتخب المحلّي الجزائري بِالتفصيل

هذا ما قاله مدرب النيجر عن مواجهة “الخضر” في نصف النهائي

هذا ما قاله مدرب النيجر عن مواجهة “الخضر” في نصف النهائي

غربال و قوراري بالمغرب للمشاركة في مونديال الأندية

غربال و قوراري بالمغرب للمشاركة في مونديال الأندية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد