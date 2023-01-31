بن ناصر يشارك في تحقيق “الشروق” حول اللاعبين المزدوجي الجنسية

شارك الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، في تحقيق أعدته قناة “الشروق”، حول اللاعبين المزدوجي الجنسية.

ويسلط برنامج “لا كازا ديال سبور”، على قناة “الشروق”، الضوء على ملف اللاعبين المزدوجي الجنسية، وقانون الباهاماس، الذي استفاد من خلاله المنتخب الجزائري من عدة لاعبين.

وكان بن ناصر، من بين العناصر التي سلط عليها الضوء في التحقيق، حيث قال في تصريحاته أن اختيار الجزائر كان اختيار القلب، لأن مشوار اللاعب قصير.

وتناول التحقيق، الذي يبث سهرة الخميس، بداية من الساعة العاشرة، ملف اللاعبين المزدوجي الجنسية، وتأثير قانون الباهاماس، بشكل معمق، من خلال تصريحات لتقنيين ولاعبين، بالإضافة إلى رئيس “الفاف” السابق، محمد روراوة، مقترح قانون “الباهاماس”.

واستفاد المنتخب الجزائري بمقتضى قانون “الباهاماس” الرياضي، من عدة لاعبين سبق لهم حمل الوان منتخبات أخرى في الفئات الصغرى، على غرار عنتر يحي، ومراد مغني، فيغولي، بن ناصر وغيرهم”.