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رياضة

بن ناصر ينال جائزة أحسن لاعب في الميلان

علي بهلولي
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بن ناصر ينال جائزة أحسن لاعب في الميلان

نال الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، الخميس، الجائزة الفخرية لِأحسن لاعب في نادي ميلان أسي الإيطالي، لِفترة شهر مارس الحالي.

جاء ذلك في بيان نشرته إدارة نادي “الروسونيري”، الخميس.

وعدّدت إدارة نادي الميلان “حسنات” بن ناصر في شهر مارس الحالي، لِتفسير أحقّية نيله الجائزة، في: أفضل لاعب في بطولة إيطاليا هذا الشهر من ناحية التدخّلات الموفقّة وعددها تسعة، وفاز 28 مرّة في الصراعات الفردية، وقدّم أكبر عدد من التمريرات الناجحة وعددها 151، كما وفّق في اعتراض 4 تمريرات من قبل المنافسين.

وخاض متوسط الميدان بن ناصر في شهر مارس الحالي، أربع مقابلات أساسيا بِرسم بطولة إيطاليا وكأس هذا البلد، وسجّل هدفا ثمينا، كما ساهم بِقوّة في تصدّر فريق الأحمر والأسود لائحة ترتيب منافسة “الكالتشيو”.

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