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بوتين لماكرون: لن يكون لكم حتى الوقت للرد على ضربات روسيا

الشروق أونلاين
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بوتين لماكرون: لن يكون لكم حتى الوقت للرد على ضربات روسيا
ح.م
جانب من لقاء الرئيسين بوتين وماكرون

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي ماكرون إنه مستعد “لإيجاد تسويات” حول الملف الأوكراني لكنه هدد في الوقت نفسه قائلا “لن يكون لكم حتى الوقت للرد على ضربات روسيا” في حال انضمام كييف لحلف الناتو.

وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي في موسكو، الاثنين، إنه “إذا انضمت أوكرانيا إلى حلف الناتو وحاولت استعادة القرم بالطرق العسكرية، فإن الدول الأوروبية ستنجر أوتوماتيكياً إلى صراع مع روسيا”.

وتابع متوجهاً إلى القوى الغربية بالقول “بالطبع لا يمكننا مقارنة القدرات العسكرية الروسية مع قدرات دول الناتو مجتمعة، لكننا نفهم أن روسيا قوة نووية تتجاوز الباقين (…) ولن يكون لديكم حتى الوقت للرد علينا”.

واستدرك بوتين “لا أنا ولا الرئيس ماكرون نريد هذا الصراع، وهاهو هنا يتحدث إلي منذ 6 ساعات وأعتقد أن مهمته شجاعة وأنا ممتن له لمحاولته إيجاد التسويات المقبولة منا جميعاً”.

وجدد بوتين انتقاداته لحلف شمال الأطلسي متّهما إياه بأنه توسّع في السنوات الثلاثين الأخيرة إلى حد بات يشكّل فيه تهديدا لروسيا دون أن يتطرق إلى حشد روسيا عشرات آلاف الجنود على الحدود مع أوكرانيا، مثيرة مخاوف من اجتياح جديد لهذا البلد.

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