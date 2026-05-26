بوداوي يتعرض للاصابة قبل ايام قليلة من التحاقه بتربص “الخضر”

تعرض متوسط الميدان، هشام بوداوي للاصابة في مباراة ناديه نيس أمام سانت إيتيان.

وشارك بوداوي أساسيا مع ناديه في مباراة ذهاب الصعود والهبوط.

وتعرض الدولي الجزائري لتدخل قوي من أحد لاعبي سانت إيتيان، أصيب على إثره على مستوى الرأس، ليغادر أرضية الميدان في الدقيقة العاشرة من المباراة.

ومن المنتظر أن يتم الكشف في الساعات القادمة عن طبيعة الإصابة، التي تعرض لها بوداوي، وكذا مدى قدرته على المشاركة في لقاء الإياب المبرمج أمسية الجمعة المقبل، قبل الالتحاق في اليوم الموالي بتربص “الخضر” الجاري” بالمركز التقني بسيدي موسى.