بودجّة يُحضّر لـ “غسيل” كبير لإعادة الهيبة لشبيبة القبائل

بودبوز وبلول ومعمري وتيكسيرا وإيكوا مسرّحون رسميًا نهاية الموسم

قالت مصادر مقرّبة من بيت شبيبة القبائل، إنّ كلّا من المدافعين شاهين بلول، أحمد معمري، ومتوسّط الميدان رياض بودبوز، إضافة إلى المهاجمين التشادي سيليستين إيكوا وكذا الأنغولي جاردي تيكسيرا، سيكونون بشكل رسمي ضمن قائمة المسرّحين فور نهاية الموسم الكروي الحالي، بالنّظر إلى المستويات الباهتة التي قدّموها بألوان النّادي.

وأضافت ذات المصادر لـ “الشروق”، أنّ القرار سيُتّخذ في نهاية الموسم عقب مشاورة المدرّب المؤقّت رابح بن صافي، الذي ستكون له الكلمة الأخيرة في اتّخاذ القرار، عقب تلقّيه البطاقة البيضاء من شركة “موبيليس”، مالكة غالبية أسهم شبيبة القبائل، التي تنوي القيام بتغييرات جذرية، فور نهاية الموسم، تحضيرا للموسم القادم.

كما توعّد رئيس مجلس الإدارة، عادل بودجّة، بالقيام بـ “غسيل” كبير على مستوى الإدارة وكذا الفريق بصفة عامة، فور نهاية الموسم الكروي الحالي، بسبب عدم رضاه عن النتائج المسجّلة وبالخصوص في الآونة الأخيرة، ومنذ تولّيه زمام الإدارة مطلع شهر فيفري المنقضي، حيث سعى بودجّة فور تسلّمه المسؤولية إلى القيام بإصلاحات، غير أنّ ضيق الوقت وتزامن تعيينه من قبل “موبيليس” مع انتهاء الموسم جعل بودجّة يؤجّل ذلك إلى غاية شهر جوان القادم، أي قبل استئناف الشبيبة التحضيرات الخاصّة بالموسم المقبل.

وكانت شبيبة القبائل قد فوتّت نهاية الأسبوع الفارط فرصة العودة بكامل الزّاد من البيّض عقب التعادل أمام المولودية المحليّة، بهدف في كلّ شبكة، لحساب الجولة 27 من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”، لتحتلّ بذلك المرتبة الثّامنة برصيد 37 نقطة، علمًا أنّ متتبّعي الشبيبة كانوا قد انتقدوا كثيرًا المستويات التي قدّمها اللاّعبون الذين فوّتوا فرصة إضافة النقاط الثلاث للرصيد العام للفريق، ومن ثمّ الاقتراب من موكب المقدّمة، لضمان مشاركة قاريّة في الموسم الجديد.

يحدثُ هذا في الوقت الذي تُواصل فيه الشبيبة التحضير للمواجهة المتأخّرة عن الجولة 18 من البطولة ضدّ أولمبيك أقبو على ملعب “الوحدة المغاربية” في بجاية، في لقاء صعب بالنظّر إلى عودة الأولمبيك بقوّة في الجولات الأخيرة من المنافسة، في الوقت الذي تسعى فيه الشبيبة لحصد النقاط الثلاث التي ستُدعّم حظوظ الفريق في الاقتراب من المقدّمة، رغم صعوبة المأمورية قبل جولات قلائل من إسدال ستار المسابقة المحليّة.