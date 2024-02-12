بوريل: لا أحد يمكنه القيام بعمل الأونروا

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بحاجة لأن تكون قادرة على مواصلة عملها، مؤكدا أنه “لا يمكن لأحد أن يفعل ما تفعله”.

وصرح بوريل، الاثنين، قبل اجتماع لوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، بأنه “لا يمكن لأي شخص آخر أن يفعل ما تفعله الأونروا، يجب التحقق من هذه المزاعم. لننتظر التحقيقات”، وفق ما نقلته رويترز.

وأضاف: “في هذه الأثناء، يجب أن يستمر الناس في تناول الطعام والذهاب إلى الأطباء”.

وتأتي تصريحات بوريل بعد دعوة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الإثنين، إلى وقف إطلاق النار في غزة، ووصفه المساعدات الطبية التي دخلت قطاع غزة المحاصر حتى الآن بأنها “نقطة في بحر الاحتياجات”.

وقال أدهانوم غيبريسوس على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي، إن المساعدة المقدمة – حتى الآن – لغزة من حيث الإمدادات الطبية هي “قطرة في محيط الحاجة الذي يستمر في النمو كل يوم”.