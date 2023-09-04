بوغالي: الجزائر سيدة قرارها وهذا غير متاح لكثير من البلدان   

أكد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر سيدة قرارها واستطاعت أن تحافظ على مواقعها ومواقفها وباتت قادرة على أن تخطو خطوات إضافية، لاسيما بعدما وفرته من بيئة جاذبة للاستثمار.

وقال بوغالي، الاثنين، في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023-2024، أن وجود مؤسسات دستورية تقوم بدورها كاملا وبكل سيادة وحرية هو أهم عامل من عوامل الإقلاع والنهضة الوطنية الشاملة، وتابع بالقول أن الجزائر سيدة قرارها وهو أمر ليس متاحاً لكثير من البلدان.

ولفت رئيس المجلس في هذا السياق إلى أن الوعي السياسي انعكس إيجابا على دور الجزائر في المحافل الدولية، وجعل منها دولة محورية لها تأثيرها إقليميا ودوليا في ظل استراتيجية التوازنات الكبرى في العالم، وأضاف أن ثبات مواقفها جعل منها أيضا شريكا موثوقا به في مختلف الهيئات والتنظيمات وحتى في العلاقات الثنائية.

وانتهز بوغالي السانحة ليشيد بكل الإرادات الحسنة الرامية إلى رصّ الصفوف وتمتين الجبهة الداخلية، وتلاحم الشعب مع جيشه الباسل الذي يسهر على تأمين البلاد، لاسيما في هذا الوقت الذي تتفاقم فيه الاضطرابات، وحيا، بالمناسبة، المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لحلحلة الوضع في دولة النيجر موضحا أنها موافقة لعقيدة الجزائر المبنية على انتهاج طريق الحوار وخلق ظروف التوافق الوطني الداخلي للبلدان بعيدا عن التدخلات والضغوط الخارجية.