بوغالي: نوفمبر محطة لتجديد الالتزام برسالة الشهداء

هنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة في الفاتح من نوفمبر 1954، موجها أسمى عبارات التبريك وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.

وأكد بوغالي أن يوم الفاتح من نوفمبر سيبقى “يوماً خالداً في ذاكرة الأمة الجزائرية”، وفرصة لتجديد العهد مع تضحيات رجال “صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فصنعوا بأرواحهم ودمائهم ملحمة حرية واستقلال أصبحت نبراساً للأجيال”، وفق بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني.

وأوضح أن الذكرى الـ 71 للثورة التحريرية تمثل محطة لتجديد الالتزام بالمبادئ النوفمبرية الأصيلة وتعزيز روح الانتماء للوطن، مشيراً إلى أن الشعب الجزائري “مدعو اليوم كما كان بالأمس إلى صون رسالة الشهداء والمضي بثقة في مسار البناء والتشييد، في ظل الجزائر الجديدة المنتصرة التي يرسم معالمها رئيس الجمهورية”.

وأضاف رئيس المجلس أن الهيئة التشريعية ستواصل أداء دورها الوطني “بكل التزام ومسؤولية”، من خلال سن تشريعات تواكب تطلعات المواطن وتسهم في تجسيد الحكم الراشد وترسيخ قيم العدالة والديمقراطية، مترحماً باسم النواب وإطارات وموظفي المجلس على أرواح الشهداء الأبرار.