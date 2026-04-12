بوغالي يستقبل عميد مسجد باريس

ح.م
جانب من اللقاء

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يوم الأحد، عميد مسجد باريس شمس الدين حفيظ.

وشكّل اللقاء، حسب ما ذكره بيان للمجلس، مناسبة للتباحث حول “دور مسجد باريس في ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، ومكافحة خطابات التطرف. وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش بين الشعوب”.

كما تناول الطرفان “أوضاع الجالية الجزائرية بالخارج، خاصة بفرنسا. وسبل مرافقتها والحفاظ على هويتها الوطنية والدينية، بما يعزّز ارتباطها بالوطن الأم”.

وأكد بوغالي على “أهمية الدور الذي يضطلع به مسجد باريس في خدمة الإسلام المعتدل، في ظل احترام قيم الجمهورية، وتعزيز صورة الجزائر في الخارج”.

وشدّد المسؤول أيضا على “ضرورة تكثيف التنسيق، بما ينسجم مع المرجعية الدينية الوطنية، ويحفظ ثوابت الأمة”.

كما أبرز “حرص الجزائر على دعم كل المبادرات، التي من شأنها صون الهوية، وتعزيز حضورها الإيجابي في المحافل الدولية”.

من جهته، نوّه حفيظ بـ”متانة الروابط التي تجمع أبناء الجالية الجزائرية بوطنهم”. معربا عن “استعداده لمواصلة الجهود، بما يخدم القيم المشتركة، ويعزز أواصر التواصل”.

