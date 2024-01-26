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بوغالي يمثل الرئيس تبون في طبعة “حوارات إفريقيا حول الإزدهار”

الشروق أونلاين
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بوغالي يمثل الرئيس تبون في طبعة “حوارات إفريقيا حول الإزدهار”

توجه، الجمعة، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي إلى مدينة أبوري الغانية، للمشاركة في الطبعة الثانية “حوارات إفريقيا حول الإزدهار”.

وجاء بيان للرئاسة “ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يتوجه إلى مدينة أبوري بجمهورية غانا للمشاركة في الطبعة الثانية “حوارات إفريقيا حول الإزدهار” يومي 26 و27 جانفي”.

وسيدور موضوع الطبعة حول “بناء سوق موحد إفريقي: توقعات ومسؤوليات القادة السياسيين والمسؤولين الاقتصاديين”.

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