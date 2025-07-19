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رياضة

بوقرة يستدعي 28 لاعبا لـ “شان” 2025

علي بهلولي
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بوقرة يستدعي 28 لاعبا لـ “شان” 2025
ح.م

كشف اتحاد الكرة الجزائري سهرة السبت، عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني المحلّي الذين سيخوضون بطولة إفريقيا لِهذه الفئة “شان” 2025.

وتُجرى البطولة بِكينيا وتنزانيا وأوغندا ضمن تنظيم مشترك، ما بين الـ 2 والـ 30 من أوت المقبل.

وجلب الناخب الوطني مجيد بوقرة 28 لاعبا محليا، يوجد بينهم 3 حرّاس مرمى.

واستدعى بوقرة 7 لاعبين من نادي مولودية الجزائر صاحب لقب البطولة الوطنية للموسمَين الماضيَين، و10 زملاء لهم من اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد مُنشّطَي نهائي كأس الجمهورية، و4 لاعبين من فريق شبيبة القبائل نائب البطل، و3 زملاء لهم من شباب قسنطينة، ولاعبَين من جمعية الشلف، وآخرَين من وفاق سطيف ونادي البارادو.

وضمّت اللائحة 5 لاعبين سبق لِبوقرة أن اعتمد عليهم في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، نسخة الجزائر 2023، وهم: المدافع أيوب غزالة، ومتوسّط الميدان زكريا دراوي، والمهاجمين عبد الرحمان مزيان وأيمن محيوس وسفيان بيازيد.

وقالت “الفاف” إن القائمة يُمكن أن تطرأ عليها تغييرات، قبل إرسالها إلى “الكاف” في آجال لا تتجاوز الـ 22 من جويلية الحالي.

ويخوض محليو “الخضر” مقابلتَين ودّيتَين بِالجزائر مع نظرائهم من الكونغو الديموقراطية، في أواخر جويلية الحالي.

وفي منافسة “الشان” يلعب المنتخب الوطني المحلي في فوج يضمّ فرق: أوغندا وجنوب إفريقيا وغينيا كوناكري والنيجر.

وبعد 5 جولات، يتأهّل رائد هذا الفوج ووصيفه لِربع نهائي “شان” 2025.

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