بوقرة يُوضّح بِخصوص مستقبله مع المنتخب المحلّي

تطرّق الناخب الوطني مجيد بوقرة عصر الجمعة إلى مصيره على رأس العارضة الفنية لِفريق المحلّيين.

ويُدرّب التقني مجيد بوقرة (40 سنة) المنتخب الوطني المحلّي منذ جوان 2020.

ونشّط الناخب الوطني مؤتمرا صحفيا بِقاعة المحاضرات، التابعة لِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

وقال بوقرة إنه مُنشغل بِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين التي تحتضنها بلادنا انطلاقا من الـ 13 من جانفي الحالي، وكيفية تقديم عروض فنية راقية وحصيلة إيجابية.

وأضاف أن مدّة العقد تنقضي بعد نهاية “الشان” في الـ 4 من فيفري المقبل، لكن تركيزه مُنصبّ على المنافسة وليس الوظيفة. مُشيرا إلى علاقته الجيّدة مع رئيس اتحاد الكرة الجزائري جهيد زفيزف، وإمكانية برمجة لقاء بعد إسدال ستار البطولة الإفريقية، واتّخاذ قرار مُناسب.

وكانت بعض الأوساط تُراهن على تنحية جمال بلماضي، الذي انقضت مدّة عقده في الـ 31 من ديسمبر الماضي. وتنصيب “الفاف” لِبوقرة في جهاز التدريب لـ “الخضر”. لكن زفيزف صرّح، الجمعة، بِأن هيئته مدّدت عقد بلماضي إلى غاية سنة 2026.

في سياق آخر، عدّد بوقرة أسماء لاعبيه المُصابين في 5 عناصر، وهم: المدافع شعيب كداد، ومتوسّطا الميدان فتح الله الطاهر وحسام مريزيق، والمهاجمان إسلام بكير وأيمن محيوس.

ويتبارى المنتخب المحلّي الجزائري مع نظيره الغاني في مباراة ودّية تدشينية لِملعب براقي، مساء هذا السبت.

وأضاف بوقرة أنه ترك الخماسي المذكور يتفرّغون للعلاج والرّاحة، ولن يُشاركوا في مواجهة غانا. علِما أن المسؤول الفني الأوّل لِمحلّيي “الخضر” وجّه الدّعوة إلى 28 لاعبا.

وبِخصوص خطورة الإصابة من عدمها، أكّد الناخب الوطني أن لاعبيه الخمسة المُشار إليهم أعلاه يُمكنهم المشاركة في “شان” 2023، والأكثر من ذلك خوض المباراة الافتتاحية أمام ليبيا في الـ 13 من جانفي الحالي.