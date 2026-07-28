بولبينة يلتحق بزملائه بالدحيل في تربص هولندا

بعد استفادته من عطلة خاصة بعد مشاركته في كأس العالم

التحق المهاجم الدولي الجزائري لنادي الدحيل القطري، عديل بولبينة، الاثنين، بزملائه في التربص التحضيري الجاري بهولندا منذ أسبوع، تحسبا للموسم الكروي الجديد.

وفي مقطع فيديو نشره النادي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه بولبينة (23 سنة) وهو يحظى باستقبال حار من طرف زملائه، بعد استفادته من عطلة دامت ثلاثة أسابيع، عقب مشاركته مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026.

وكان اللاعب الجزائري قد انضم إلى نادي الدحيل في جوان 2025، بعقد يمتد لخمسة مواسم، قادما من نادي بارادو.

وخلال موسمه الأول مع التشكيلة القطرية، سجل بولبينة 13 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة خلال 33 مباراة شارك فيها، ضمن مختلف المنافسات.

ويشرف على العارضة الفنية لنادي الدحيل، منذ الموسم الماضي، الناخب الوطني السابق جمال بلماضي، الذي تولى تدريب الفريق خلفا للفرنسي كريستوف غالتيي، مسجلا عودته إلى النادي الذي سبق له وأن دربه خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2018.