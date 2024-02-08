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رياضة

بوليفيا تُؤكّد قدومها إلى الجزائر لِمُواجهة “مُحاربي الصّحراء”

علي بهلولي
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بوليفيا تُؤكّد قدومها إلى الجزائر لِمُواجهة “مُحاربي الصّحراء”
ح.م
استعدادات البوليفيين لـ "كوبّا أمريكا" تمرّ عبر الجزائر.

أعلن اتحاد بوليفيا لِكرة القدم عن قدومه إلى الجزائر، للمشاركة في دورة دولية ودّية.

وقال اتحاد الكرة البوليفي في أحدث بيان له، إنه سيخوض مواجهتَين تحضيريتَين بِالجزائر في مارس المقبل، أمام “مُحاربي الصّحراء” ومنتخب أندورا.

ويستعدّ منتخب بوليفيا من خلال مشاركته في دورة الجزائر، لِخَوض منافسة كأس أمريكا الجنوبية لِكرة القدم، المُقرّر تنظيمها بِالولايات المتّحدة الأمريكية ما بين جوان وجويلية المقبلَين. حيث يلعب في فوج يضمّ مُستضيف البطولة والأوروغواي وبنما.

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