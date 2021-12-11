بونجاح يرشح المنتخب المصري للتتويج بكأس العرب

رشح الدولي الجزائري بغداد بونجاح، المنتخب المصري للتتويج بكأس العرب قطر 2021، وهذا قبل مواجهتي ربع النهائي التي جمعت أمس المنتخب الوطني أمام نظيره المغربي، ومصر أمام الأردن.

وقال بونجاح في تصريحات تليفزيونية: “إنه من الصعب ترشيح منتخب واحد، ولكن أؤكد أن المنتخب المصري إذا قال كلمته فهو مرشح للفوز بكأس العرب 2021، إلى جانب الجزائر”.

وتابع الدولي الجزائري: “أن جمال بلماضي مدرب المنتخب الأول، يتابع البطولة وهي تعد فرصة جيدة للاعبين الشباب، ويجب الوقوف بجانبهم خاصة وأنهم صغار في السن”. وأضاف: “أخذت بعض الوقت للتأقلم مع هؤلاء اللاعبين الصغار، خاصة وإني أعتاد على اللعب بجانب المحترفين في أوروبا”. وأختتم بونجاح تصريحاته: “كأس العرب فرصة للشباب لتقديم أفضل ما عندهم، والفرصة قادمة لهم في المنتخب الأول”.