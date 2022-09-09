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بيان لمجمع الشروق حول حبس الصحفي بلقاسم حوام

الشروق
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بيان لمجمع الشروق حول حبس الصحفي بلقاسم حوام
أرشيف
الزميل بقاسم حوام خلال إدارة نسخة من منتدى الشروق

تلقّى مجمع “الشروق” للإعلام، بصدمة كبيرة، إيداع صحفيّه بالقسم الوطني للجريدة، الزميل بلقاسم حوام، الحبس المؤقت، وهذا على إثر استدعائه يوم الخميس 08 / 09 / 2022 من قبل الشرطة القضائية لأمن حسين داي، بالعاصمة، ثم قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي، في سياق تحقيق من النيابة العامة، على خلفية محتوى موضوع نُشر باسمه يوم الأربعاء 07 /09/ 2022 تناول مخرجات اجتماع قطاعي مشترك بخصوص ملفّ طرحه مصدرون جزائريون حول قضية تصدير التمور.
وإذ تؤكد “الشّروق” ثقتها الكاملة في العدالة الجزائرية، لإنصاف الصحفي بلقاسم حوام، فقد كلفت هيئة محامين للمرافعة عن الزميل وإخراجه في أقرب وقت ممكن من الحبس، لأنه لم يقم سوى بتحرير مقال في سياق واضح جدا، وهو تنوير السلطات العمومية بمشكلة ميدانية، على لسان المتعاملين أنفسهم، ودفاعًا عن سمعة المنتوج الوطني وحماية الصادرات الجزائرية، وتأهيلها لخوض غمار المنافسة في الأسواق الدولية، بعيدًا عن أيّ تأويلات تعسفيّة لا صلة لها بمقاصد واتجاه الموضوع.
المدير العام

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