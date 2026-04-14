-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الشروق الرياضي
  • 93
  • 0
بيان من إدارة مولودية وهران

أصدرت إدارة نادي مولودية وهران، الثلاثاء، بيان خاصا بِقائمة لاعبي فريقها الكروي.

وأعلنت إدارة “الحمراوة” عن تمديد عقدَي المدافع أحمد كروم والمهاجم عبد القادر عبد العزيز مولاي، لِموسمَين إضافيَين لِكل واحد منهما.

ومن قبل، كان عقد القائد كروم (25 سنة) ينتهي في صيف 2028، نظير نفس الفصل من عام 2027 لِزميله مولاي (26 سنة).

وفي بطولة الموسم الحالي، خاض أحمد كروم 22 مباراة في البطولة الوطنية وكأس الجمهورية، وسجّل 4 أهداف. بينما شارك عبد القادر عبد العزيز مولاي في 26 مواجهة في البطولة والكأس، وأمضى 4 أهداف.

ويشغل فريق مولودية وهران الرتبة الرابعة بِرصيد 42 نقطة، بعد أن خاض 25 مباراة في البطولة الوطنية.

مقالات ذات صلة
الجزائرية سيليا ويكان تتوّج بالفضية في الدوري العالمي للكاراتي

الجزائرية سيليا ويكان تتوّج بالفضية في الدوري العالمي للكاراتي

مدرب جديد لِمُنتخب غانا

مدرب جديد لِمُنتخب غانا

“الالتفاف الجماهيري هو أكبر مكافأة يمكن أن يحظى بها المسير الرياضي”

“الالتفاف الجماهيري هو أكبر مكافأة يمكن أن يحظى بها المسير الرياضي”

سبب تراجع المستوى الفني لـ “بلغالي”

سبب تراجع المستوى الفني لـ “بلغالي”

المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة ينهزم أمام نظيره المصري

المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة ينهزم أمام نظيره المصري

تعيين حكام مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تعيين حكام مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد