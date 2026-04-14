بيان من إدارة مولودية وهران

أصدرت إدارة نادي مولودية وهران، الثلاثاء، بيان خاصا بِقائمة لاعبي فريقها الكروي.

وأعلنت إدارة “الحمراوة” عن تمديد عقدَي المدافع أحمد كروم والمهاجم عبد القادر عبد العزيز مولاي، لِموسمَين إضافيَين لِكل واحد منهما.

ومن قبل، كان عقد القائد كروم (25 سنة) ينتهي في صيف 2028، نظير نفس الفصل من عام 2027 لِزميله مولاي (26 سنة).

وفي بطولة الموسم الحالي، خاض أحمد كروم 22 مباراة في البطولة الوطنية وكأس الجمهورية، وسجّل 4 أهداف. بينما شارك عبد القادر عبد العزيز مولاي في 26 مواجهة في البطولة والكأس، وأمضى 4 أهداف.

ويشغل فريق مولودية وهران الرتبة الرابعة بِرصيد 42 نقطة، بعد أن خاض 25 مباراة في البطولة الوطنية.