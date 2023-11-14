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الجزائر

بيان من الخارجية الجزائرية حول استمرار العدوان على قطاع غزة

الشروق أونلاين
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بيان من الخارجية الجزائرية حول استمرار العدوان على قطاع غزة
أرشيف
الخارجية الجزائرية

عبّرت الجزائر في بيان لخارجيتها يوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار سلسلة الانتهاكات السافرة والمستفزة التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني يوميا على قطاع غزة.

وأشار بيان الخارجية الجزائرية على وجه الخصوص، إلى استهداف قوات الاحتلال لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أمس الإثنين.

واعتبرت الجزائر أن هذا الهجوم يشكل “تعدٍّ وتحدٍّ جديدين، لكل أحكام القانون الدولي وأعرافه. وتنافيا مع مبادئ وقيم الإنسانية الداعية إلى حماية المدنيين”.

وجاء في البيان:

إن هذا التعدّي على منشأة إنسانية تُعنى بإعادة بناء ما خربته أيادي الاحتلال الغاشم، لهو دليل دامغ على نية هذا الكيان، الذي لا يعرف إلاّ لغة التعنت والخراب، في قبر كل إمكانية للسلام أو الحوار لإنهاء سلسلة اعتداءاته.

قبل أن يحمّل مجلس الأمن الدولي مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني، حيث جاء فيه:

وإذ تعرب الجزائر عن تضامنها الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين ومع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء السافر، فإنها تجدّد تأكيدها على أن مسؤولية وقف العدوان الصهيوني وضمان الحماية للشعب الفلسطيني، تقع كاملة على عاتق مجلس الأمن الذي لا يمكنه التنصل منها ومن تبعات عجزه عن التحرك لإنهاء هذا الظلم الذي لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال بحق الشعب الفلسطيني.

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