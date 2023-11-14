بيان من الخارجية الجزائرية حول استمرار العدوان على قطاع غزة

عبّرت الجزائر في بيان لخارجيتها يوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار سلسلة الانتهاكات السافرة والمستفزة التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني يوميا على قطاع غزة.

وأشار بيان الخارجية الجزائرية على وجه الخصوص، إلى استهداف قوات الاحتلال لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أمس الإثنين.

واعتبرت الجزائر أن هذا الهجوم يشكل “تعدٍّ وتحدٍّ جديدين، لكل أحكام القانون الدولي وأعرافه. وتنافيا مع مبادئ وقيم الإنسانية الداعية إلى حماية المدنيين”.

وجاء في البيان:

إن هذا التعدّي على منشأة إنسانية تُعنى بإعادة بناء ما خربته أيادي الاحتلال الغاشم، لهو دليل دامغ على نية هذا الكيان، الذي لا يعرف إلاّ لغة التعنت والخراب، في قبر كل إمكانية للسلام أو الحوار لإنهاء سلسلة اعتداءاته.

قبل أن يحمّل مجلس الأمن الدولي مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني، حيث جاء فيه: