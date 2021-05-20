طالبوا بدعمه ماديا ومعنويا وإبعاء المطبعين من رئاسة لجنة القدس

طالب أزيد من 100 شخصية من دعاة و علماء الجزائر، الخميس، الشعوب العربية والإسلامية إلى تقديم مختلف أشكال الدعم المعنوي والمادي للشعب الفلسطيني والمقاومة كما طالبوا منظمة التعاون الإسلامي بإبعاد المطبعين مع الكيان الصهيوني من توارث رئاسة لجنة القدس.

وقال علماء الجزائر وأئمة مساجدها وزواياها وسائر الدعاة المصلحين في بيان مشترك: “ندعو منظمة التعاون الإسلامي إلى تدوير رئاسة لجنة القدس بين الدول الأعضاء وتفعيلها، وعدم تركها للمطبعين يتوارثونها”.

وندّد موقعوا البيان، بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حسبهم لأبشع أنواع التقتيل والتنكيل، وأكدوا على ضرورة نصرته بتقديم سائر أنواع الدعم المادي والمعنوي للمقاومة الباسلة التي شرفت الأمة الإسلامية.

ووقعت أزيد من 100 شخصية علمية ودعوية على البيان المشترك، الذي يدين القمع الممنهج لفلسطين وشعبها.

وبادرت بهذه الخطوة جمعية المعالي للعلوم والتربية حيث وضعت رابط البيان لمن يرغب في التوقيع من العلماء والأئمة والدعاة، نصرة للقضية الفلسطينية ودعما للمرابطين في غزة والأقصى.