بيان من ريال مدريد بخصوص إصابة مبابي
أصدر نادي ريال مدريد بيانا بخصوص الإصابة التي يعاني منها المهاجم كيليان مبابي.

ولم يتمكن مبابي من إكمال مباراة ريال بيتيس، الجمعة الماضي، بسبب شعوره بآلام، وطلب التغيير في د81 من اللقاء.

وأكد التقرير الطبي للنادي الملكي، أن مبابي يعاني من تمزق في عضلة نصف الوتر في ساقه اليسرى.

وجاء في بيان أصدره النادي اليوم الاثنين: “بعد إجراء الفحوصات اليوم على لاعبنا كيليان مبابي من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في عضلة نصف الوتر في ساقه اليسرى، وسيتم متابعة حالته الصحية”.

وأشارت التقارير أن الإصابة ستبعد مبابي عن المباريات المتبقية من الموسم مع ناديه ريال مدريد.

