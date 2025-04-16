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الجزائر
بعد أن تم سحبه مؤقتاً من متجر جوجل بلاي

بيان هام من بريد الجزائر حول تطبيق “بريدي موب”

محمد فاسي
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بيان هام من بريد الجزائر حول تطبيق “بريدي موب”
ح.م
تطبيق بريدي موب

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الأربعاء، عن إعادة توفر تطبيقَيها الإلكترونيين “BaridiMob” و”Eccp” على متجر Google Play، وذلك بعد أن تم سحبهما مؤقتاً إثر تطبيق إجراءات تحقق جديدة فرضتها شركة Google وشملت عدداً كبيراً من التطبيقات حول العالم.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن فرقها التقنية عملت بشكل مكثف خلال الأيام الماضية لضمان استيفاء جميع الشروط التقنية والمعايير المطلوبة من طرف Google، وإعادة نشر التطبيقين في أقصر مدة ممكنة لضمان استمرارية الخدمات الرقمية المقدّمة لزبائنها.

وفي ذات السياق، طمأنت المؤسسة مستخدميها بأن تطبيقي “BaridiMob” و”Eccp” يلتزمان بأعلى معايير الأمان والحماية الرقمية، مجدّدة دعوتها إلى توخي الحذر من تحميل تطبيقات غير رسمية تنتحل هوية بريد الجزائر، تفادياً لأي خطر يهدد سلامة المعلومات الشخصية والمالية للمستخدمين.

وللتذكير، كانت مؤسسة بريد الجزائر قد أعلنت يوم الإثنين الماضي في بيان لها، أن تطبيقيها “بريدي موب” و”ECCP”، غير متوفرين بشكل مؤقت على متجر “غوغل بلاي”. وأرجعت ذلك لأسباب تقنية خارجة عن نطاقها.

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