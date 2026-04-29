بييلسا يُزوّد مدرب الأرجنتين بِمعلومات عن “الخضر” عشية المونديال؟

يستعدّ الناخب الوطني الأرجنتيني ليونيل سكالوني بِجدّ، للدفاع عن لقب كأس العالم في الصيف المقبل.

وتستهلّ الأرجنتين هذه الحملة، بِمواجهة المنتخب الوطني الجزائري بِأمريكا، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات في الـ 17 من جوان المقبل.

وسافر ليوني سكالوني إلى الأوروغواي في الأيام القليلة الماضية، وهنا قالت أحدث تقارير الصحافة الأرجنتينية، إنه عاين لاعب خط المهاجم توماس فيرون لوبي (25 سنة) الذي ينشط في بطولة هذا البلد، على أمل جلبه لِأوّل مرّة إلى منتخب “الألبيسيليستي”، وخوض مونديال 2026.

وأضافت أن سكالوني التقى بِمواطنه مارسيلو بييلسا، وتطرّقا إلى عدّة مواضيع لها صلة بِالتدريب وكأس العالم المقبلة (الصورة الثانية والأخيرة المدرجة).

وفي الـ 31 من مارس الماضي، كان المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا قد أشرف على منتخب الأوروغواي، وحينها تعادل سلبا مع “محاربي الصحراء” في مباراة ودّية بِمدينة تورينو الإيطالية.

ولا يُستبعد أن يكون الناخب الوطني الأرجنتيني ليونيل سكالوني قد تزوّد بِمعلومات عن رجال فلاديمير بيتكوفيتش، ومعطيات أُخرى عن “الخضر”، أمدّه بها مواطنه بييلسا.