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رياضة

بِالفيديو: آيت نوري يُذكِّر بِالبرازيلي كازاغراندي

علي بهلولي
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بِالفيديو: آيت نوري يُذكِّر بِالبرازيلي كازاغراندي
ح.م
من اليمين: فالتر كازاغراندي - ريان آيت نوري.

أبان الوافد الجديد إلى بيت المنتخب الوطني الجزائري ريان آيت نوري عن قدرات فنّية رهيبة، في مواجهة النيجر.

ورغم أنه خاض أوّل مباراة دولية له في صفوف “مُحاربي الصّحراء”، إلّا أن مدافع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي اندمج بِسرعة مع زملائه في المنتخب الوطني، وأظهر معهم تفاهما وتنسيقا لافتَين.

ولِعشّاق كرة القدم، يحمل ريان آيت نوري ملامح نجم كرة القدم البرازيلية سابقا فالتر كازاغراندي.

وسبق لِكازاغراندي أن شارك أساسيا مع منتخب بلاده البرازيل في مباراة الجزائر، بِرسم دور المجموعات لِكأس العالم 1986 بِالمكسيك (رفقة فوزي منصوري رحمه الله، في الصورة المُدرجة أدناه). كما زامل رابح ماجر في نادي بورتو البرتغالي.

ويتقاطع آيت نوري وكازاغراندي في نقاط عدّة، أبرزها الطول الفارع، وطريقة تسريحة الشعر، وإسدال الجوارب (إنزالها، مثل الأخضر بلومي)، واللّعب فوق المُستطيل الأخضر بِحماس فيّاض. فقط، أن اللاعب الجزائري مدافع، والبرازيلي كان ينشط مهاجما.

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